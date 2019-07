Een van de oudste cold cases ter wereld na 33.000 jaar grotendeels opgelost

Na 33.000 jaar besloten enkele Duitse paleontologen van de universiteit in Tübingen onlangs dat het hoog tijd was om een van de oudste onopgeloste moordzaken eindelijk eens te ontraadselen. De afgelopen decennia liepen onderzoeken steeds op niets uit, waardoor de ruim dertigduizend jaar geleden gepleegde moord onopgelost bleef. Reden genoeg voor experts om zich andermaal in de zaak te verdiepen. Een stoffelijk overschot was echter niet voor handen. Alleen de schedel van het slachtoffer bestaat nog: in 1941 teruggevonden door mijnwerkers in een grot in Roemenië. Behalve de versteende menselijke schedel, zeer waarschijnlijk van een man, werden in de mijn ook nog fossielen teruggevonden van beren.



De verschillende fossielen werden destijds bestudeerd waarna wetenschappers besloten dat het om een menselijke schedel gaat. Bovendien vertoonde die schedel enkele breuken, maar de onderzoekers werden het er niet over eens of die voor of na de dood van het slachtoffer zijn ontstaan. Daarom onderzochten de Duitse wetenschappers de schedel tijdens recent onderzoek met behulp van enkele CT-scans.



Vervolgens gingen ze aan de slag met andere, in dit geval nagemaakte schedels. Die werden onderworpen aan tal van trauma’s. De onderzoekers sloegen de namaakschedels in met stenen, knuppels en andere objecten. Daarnaast werden ze nog vanaf verschillende hoogtes naar beneden gegooid. De letsels van de kunstmatige schedels werden daarna vergeleken met die van het 33.000 jaar oude exemplaar.