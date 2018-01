Een gekloonde aap is nog geen gekloond mens

De geboorte van de twee aapjes, die nu acht en zes weken oud zijn, betekent volgens Mummery in feite dat er veel minder dieren gebruikt hoeven worden voor medisch onderzoek. ,,Je kunt bijvoorbeeld kijken of een medicijn werkt, door de ene aap het medicijn te geven en de andere niet. Als er een verschil is, dan weet je dat dat door dat medicijn komt en niet door het verschil tussen de dieren. Datzelfde geldt voor een ziekte veroorzakend, erfelijk gen.''



Dat het mogelijk is om apen te klonen, wil in principe zeggen dat het ook zou moeten kunnen bij de mens. ,,Het klonen van apen is gelukt op basis van hele jonge cellen van de foetus. Een volwassen cel heeft nog geen levende kloon opgeleverd. Dat betekent dat het klonen van een volwassen mens niet zo waarschijnlijk is en je gaat een foetus niet klonen.''



Ook is het in de meeste landen strikt verboden om mensen te klonen. ,,Omdat het ethisch niet acceptabel is. Ook is het logistiek heel moeilijk. Denk eens aan al die zwangere vrouwen die je moet hebben voor er een geslaagde kloon uitkomt, dan hebben we het over honderden vrouwen'', aldus Mummery. Een niet al te voor de hand liggend scenario dus.