Dit is waarom je dingen vergeet na een nachtje slapen

Dat slapen onmisbaar is voor een goed werkend geheugen, is al lang bekend. Maar wat er precies gebeurt tijdens de slaap, daarover breken hersenonderzoekers zich al tientallen jaren het hoofd. Dit nieuwe onderzoek geeft inzicht in het effect van slaap op geheugenverlies.

,,Wie zich afvraagt waarom hij altijd zijn dromen vergeet, heeft nu het antwoord’’, zegt hoofdonderzoeker Thoas Kilduff, verbonden aan het Amerikaanse National Institute of Neurological Disorders and Stroke (NINDS). Volgens Kilduff leert het slaaponderzoek bij muizen ons dat er hersendeeltjes zijn die tijdens de zogeheten remslaap bepalen welke nieuwe informatie we na een goede nachtrust écht moeten onthouden. ,,Alle overige informatie, dus ook een deel van de dromen, wordt verwijderd om te voorkomen dat ons geheugen ‘vol’ raakt’’, aldus Kilduff. Onze hersenen snoeien dus selectief in ons geheugen om het brein in goede conditie te houden.

Remslaap

Rem, voluit rapid eye movement, is één van de slaapfasen waar ons lichaam elke nacht doorheen fietst. Het begint over het algemeen ongeveer 90 minuten nadat we in slaap zijn gevallen en dankt zijn naam aan de snelle, scherpe bewegingen van onze ogen tijdens deze fase. Dit is ook de fase waarin we dromen.