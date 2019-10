Deze turbomier rent tien keer harder dan sprintkampioen Usain Bolt: 100 meter per seconde!

De snelste mieren ter wereld zijn te vinden in de zandduinen in het zuiden van Tunesië in de noordelijke Sahara. Onderzoekers van de universiteit in Ulm (Duitsland) gaven de insecten in de zinderende middagzon te eten, filmden ze met een high speed-camera en klokten hun snelheid. Uit de metingen en beeldregistraties bleek, zo vertelt onderzoeker Sarah Pfeffer aan The Guardian en in het gezaghebbende blad Journal of Experimental Biology, dat de mieren absurd hard kunnen rennen over het brandende zand. Om precies te zijn 108 keer hun lichaamslengte per seconde en omgerekend, onder gunstige omstandigheden, een topsnelheid kunnen halen van circa 120 km/uur.