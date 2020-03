Corona komt mogelijk elke winter terug. Deze virologen maken een vaccin: ‘Telefoon gaat continu’

De telefoon van Bart Haagmans gaat een paar keer achter elkaar. De viroloog van het Erasmus MC in Rotterdam legt hem op tafel, het scherm naar beneden. Zijn mobiel trilt de hele dag, vertelt hij. De belletjes van collega’s en media die enigszins kunnen wachten beantwoordt hij na vijven, wanneer zijn werkdag officieel verstreken is, maar nog uren doorgaat.



Kwartiertje later. Collega Marion Koopmans – de viroloog die we in alle journaals zien – steekt haar hoofd om de hoek. ,,We moeten straks rapporteren”, maant ze tot haast. ,,Ze bellen nu elk halfuur.” Met ‘ze’ wordt het RIVM bedoeld.



Haagmans werkt al maanden in twee versnellingen. Enerzijds moet de afdeling virologie het RIVM constant updaten over de testuitslagen en het aantal nieuwe besmettingen. Anderzijds werkt hij aan een meerjarenproject, namelijk een nieuw vaccin.



De viroloog heeft zich gestort in een wereldwijde ratrace naar een vaccin tegen het coronavirus. Op voorhand weet Haagmans dat hij niet de snelste zal zijn – zijn onderzoeksgroep telt tien man, farmaceuten zoals Johnson & Johnson zetten met gemak het tienvoudige aan mankracht in – maar hopelijk is hij wel de slimste.