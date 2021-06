Chinese Marsrover deelt nieuwe foto’s vanaf rode planeet, inclusief een selfie

Wetenschap­per bouwde deel Hindenburg na en ontrafelt het mysterie van de ramp met de zeppelin

20 mei De ramp met de zeppelin Hindenburg, 84 jaar geleden, is een van de meest iconische tragedies van de vorige eeuw. Hoe kon het enorme luchtschip in een halve minuut bijna volledig verbranden en 36 mensen de dood in jagen? Wetenschappers komen in een documentaire met nieuw bewijs om het mysterie te ontrafelen. Een van hen bouwde de zeppelin deels na. Ook zijn unieke amateurbeelden opgedoken.