Cannabisolie: wondermiddel of rommel?

Deze turbomier stapt tien keer sneller dan sprintkam­pi­oen Usain Bolt

17 oktober Wetenschappers hebben ontdekt dat een mier die voorkomt in de snikhete Sahara-woestijn de allersnelste mierensoort ter wereld is. De zilverkleurige insecten, die officieel cataglyphis bombycina heten, kunnen omgerekend tien keer meer stappen op een bepaalde afstand zetten dan Usain Bolt, die in 2009 de 100 meter liep in exact 9,58 seconde.