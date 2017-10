Ben jij een genie? Leg hier de kortste IQ-test ter wereld af

Bijzondere teksten van 3200 jaar oud ontcijferd dankzij Fred uit Heiloo

11 oktober Onderzoekers hebben eindelijk meer zicht op de 'donkere periode' in de geschiedenis, op het einde van de bronstijd. Historicus Fred Woudhuizen uit Heiloo is een van de 20 mensen ter wereld die het Luwisch - een zeer oude taal die in het westen van Anatolië werd gesproken - kan lezen. Hij boog zich over een bijzondere tekst van 3200 jaar geleden.