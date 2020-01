Als alleen praten niet helpt: kun je een depressie wegdansen?

video Astronau­ten van ISS zien hém vliegen: Kerstman vanuit de ruimte gespot

24 december Traditiegetrouw wordt de komst van de Kerstman in de Verenigde Staten aangekondigd door NORAD, de militaire organisatie die het luchtruim boven Amerika in de gaten houdt. Vanuit een bunkercomplex, uitgehouwen in de bergen van de staat Colorado, worden alle vliegbewegingen gevolgd. Ook die van de bebaarde kindervriend. Dit jaar krijgt NORAD buitenaardse hulp in de vorm van de astronauten aan boord van het internationale ruimtestation ISS.