Zo werkt het STAP-budget: ‘1000 euro opleidingsgeld voor bijna iedereen’

Per 1 maart komt het STAP-budget beschikbaar: 1000 euro per jaar voor werkenden en werkzoekenden om te besteden aan hun eigen loopbaanontwikkeling en een cursus, opleiding of training mee te volgen. Maar wat zijn de regels om van het STAP-budget gebruik te maken? En hoe benut je dit geld het best?

Voor je eigen loopbaan is het verstandig om op de hoogte te blijven van alle nieuwigheden in de sector en jezelf te blijven ontwikkelen. Maar een opleiding of cursus volgen kost geld. Om werkenden en werkzoekenden te helpen heeft de overheid het STAP-budget (Stimulering Arbeidsmarkt Positie) in het leven geroepen.

Met het STAP-Budget kan elke Nederlander vanaf 18 jaar (tot de AOW-gerechtigde leeftijd) maximaal 1000 euro aanvragen voor een opleiding. Voorwaarde om gebruik te maken van het budget is dat je in Nederland woont. De Nederlandse nationaliteit hoef je niet te hebben. ,,In principe kan iedereen hier gebruik van maken. Het maakt niet uit of je al werk hebt of niet, ondernemer bent, of leeft van een Wajong-uitkering”, zegt loopbaancoach Jessica den Ouden.

Eén opleiding of cursus per jaar

Het STAP-budget is ieder jaar opnieuw aan te vragen. ,,Maar let op: je kunt het wel maar besteden aan één opleiding per jaar’’, zegt Joke van der Velpen, manager wet en regelgeving bij Visma Raet. ,,Het is dus niet zo dat je eerst een opleiding kan volgen van vijfhonderd euro en met de vijfhonderd die je dan nog ‘over’ zou hebben inschrijft voor de volgende cursus.’’

De vergoeding is niet beschikbaar voor iedere willekeurige opleiding, cursus of training. ,,De scholing die je wil volgen moet geregistreerd staat in het Scholingsregister’’, zegt Den Ouden. ,,Er zijn verschillende soorten opleidingen beschikbaar waarbij je een nieuw vak kan leren, kan werken aan je zelfontwikkeling of kan specialiseren in een nieuw kennisgebied. Stel, je werkt in de bouw en je weet nog niet zoveel over computers. Dan is dit een mooie gelegenheid om hier meer over te leren.”

Bij de aanvraag is een STAP-aanmeldbewijs nodig, zegt Den Ouden: ,,Dit regelt de opleiding op het moment dat jij je aanmeldt. Hiermee kan jij dan naar het UWV, om te bewijzen dat je daadwerkelijk de opleiding gaat volgen.”

Volgens Van der Velpen geeft het STAP-budget meer eerlijke kansen aan alle werkenden. Binnen bedrijven profiteren vaak alleen werknemers van opleidingsmogelijkheden die door de werkgever geboden worden. ,,Ook uitzendkrachten en freelancers hebben zo gelegenheid om zich te ontwikkelen.’’

Iedere twee maanden een nieuwe aanmeldperiode

Op moment van schrijven staan er op de STAP-website meer dan 580 opleidingsmogelijkheden vermeld. Iedere twee maanden gaat er een nieuwe aanmeldperiode van start. Van der Velpen: ,,Dat is prettig als je nu nog niet precies weet wat voor opleiding je zou willen volgen. Je hoeft dus niet 1 maart al te beslissen en in te schrijven, je kunt ook wachten tot een volgend aanmeldmoment.’’

Van der Velpen raadt ook mensen die nu tevreden zijn in hun werk aan een kijkje te nemen naar de opleidingsmogelijkheden. ,,Het is sowieso slim om jezelf te blijven ontwikkelen. De tijd van een studie volgen, werk vinden en na je 25ste nooit meer een boek hoeven openslaan is voorbij. De wereld om ons heen verandert en het werk verandert mee. Om bij te blijven, moet je zelf actie ondernemen.’’

Den Ouden sluit zich hierbij aan: ,,Gebruik maken van dit budget is echt een heel mooi cadeau aan jezelf. Je kan nu zelf bepalen wat je wil gaan doen, zonder dat je baas hier toestemming voor hoeft te geven. Wie weet kom je erachter dat je nieuwe droombaan toch niet helemaal bij je past of ontdek je wel een nieuw talent.”

