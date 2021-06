Zo stop je iemand die altijd het gesprek naar zich toe trekt

Psycholoog Thijs Launspach is stressexpert en auteur van het boek Fokking druk . Hij verwondert zich over het moderne werken en geeft elke week tips voor meer geluk en minder stress op je werk. Vandaag: de ‘communikaper’.

Vorige week luisterde ik naar een podcast waarin Maarten van Rossem te gast was. Van Rossem is een heerlijke podcastgast om naar te luisteren, omdat hij gewoon begint te vertellen, en je hoeft hem alleen maar aan te horen. Bill Clinton, de wooncrisis, klimaat en de geschiedenis van Gouda: Van Rossem weeft het al pratende aan elkaar.

Zelfs hosts Rutger Bregman en Jesse Frederik - toch ook begenadigd praters - gaven het halverwege op om het gesprek in banen te leiden. Als Van Rossem praat, dan luister je. Hij is wat je noemt een ‘communikaper’, een veelprater die moeiteloos het gesprek overneemt met een eigen verhaal. In zijn geval pakt het goed uit: als geschiedkundige is verhalen vertellen immers zijn vak. Zijn verhalen boeien en zijn leuk om naar te luisteren. Van Rossem is dus een behoorlijk charmante communikaper.

Quote Of je hebt er een in je team. Zo’n type dat over elk onderwerp zijn plasje wil doen of iedere vergade­ring weer een eindeloze monoloog afsteekt vol stokpaard­jes Thijs Launspach

Helaas zijn ze dat niet allemaal. Er zijn minder handige exemplaren: die buurman die je vermijdt omdat hij niet meer ophoudt met praten. Of die kennis die je eens per jaar tegenkomt op een verjaardag, en die dan elk verhaal naar zich toetrekt (‘Diabetes, zeg je? Ik heb ooit een kat gehad met diabetes…’). Of je hebt er een in je team. Zo’n type dat over elk onderwerp zijn plasje wil doen of iedere vergadering weer een eindeloze monoloog afsteekt vol stokpaardjes. Als je pech hebt is het ook nog eens je baas.

Netelige gesprekssituaties

De term ‘communikaper’ las ik onlangs in de Gouden Gespreksgids van Wicher Schols. Schols is een ervaren trainer in het bedrijfsleven, en schreef een boek over hoe je de meest netelige gesprekssituaties het hoofd kunt bieden. Hij adviseert om bij een notoire veelprater vooral zelf rust uit te stralen (achterover zitten, rustig blijven ademen), in de hoop dat de prater je zal spiegelen.

Lukt dat niet en heb je echt veel last van de communikaper, dan zul je moeten gaan metacommuniceren - praten over het praten dus. Neem de kaper apart, stel hem of haar gerust en zeg dan iets in de trant van: ,,Mag ik je wat feedback geven? Wat me opvalt is dat je vaak in je enthousiasme het gesprek overneemt. Dat kan geen kwaad, maar het gaat ten koste van spreektijd van anderen en vertraagt de vergadering. Mag ik je vragen daarop te letten?”

Deze methode werkt goed voor veelpraters en communikapers. Al betwijfel ik of je er bij Maarten van Rossem ver mee komt. Maar ja, die is dan wel weer charmant.

Hoe stop jij een communikaper?

Thijs Launspach is psycholoog en stressexpert. Hij schreef hierover de boeken Fokking druk (2018), Werken met millennials (2019) en Werk kan ook uit (2020).

