Zo makkelijk gaat online shoppen bij nieuwe Chinese webreus: 'Binnen 2 minuten heb je je bestelling’

Wéér een internetwinkel? No big deal toch? Nee, behalve als het om het Chinese JD.com gaat en dat is het moederbedrijf van Ochama. JD.com is enorm. Na Alibaba en Amazon is JD de derde grootste e-retailer ter wereld. Ter vergelijking: met een beurswaarde van 95 miljard euro is het bedrijf ruim drie keer meer waard dan Ahold Delhaize. Naar eigen zeggen heeft het bedrijf 550 miljoen actieve klanten, dat zijn er meer dan in heel de Europese Unie.



Een enorme speler dus, die vist in de vijver van de supermarkten, maar ook concurrent wordt van Amazon, Bol.com en eigenlijk iedere andere webwinkel. Het assortiment is heel breed, van elektronica tot Lego, van pedaalemmers tot yogabroeken, van vers fruit tot blenders, en van bureaus tot Iglo diepvriesproducten. ,,Food en non-food is ongeveer 50/50’’, zegt directeur Mark den Butter van Ochama. De webshop begint met 7000 producten (weer even ter vergelijking: AH biedt online bijna 30.000 artikelen), maar volgens Den Butter zal het aantal producten snel stijgen.

Robots en bezorgdrones

Volledig scherm Ochama van Chinese webreus JD.com in Leiden. Er komen - om te beginnen - vier afhaalwinkels in Nederland. Rotterdam en Leiden zijn al open. Utrecht en Amsterdam-Diemen volgen binnen een paar weken. Voor 11.00 uur besteld en het staat dezelfde dag na 15.00 uur klaar in het pick-uppoint, belooft het bedrijf. Of Ochama op prijs of op gemak gaat concurreren is de vraag. Een identieke Philips stofzuiger kost bij andere internetwinkels 10 tot 30 euro minder. Maar een grote pot Calvé pindakaas is bij de Chinezen weer 60 cent goedkoper dan bij AH. Ochama probeert daarnaast met een shoptegoed klanten vast te houden. Er wordt steeds 10 procent korting gegeven, te besteden bij de volgende bestelling.



JD.com investeert fors in hightech zoals robots, bezorgdrones, magazijnen waar de bestellingen door karretjes en grijparmen verzameld worden. Zo werkt het ook in het distributiecentrum in Berkel en Rodenrijs. Er zijn nauwelijks mensen te zien, wel heel veel zelfrijdende karretjes die de orders picken. 15.000 bestellingen per dag kunnen er worden verwerkt.

Flitsbezorgers

In de pick-upwinkels gaan na het scannen van een QR-code eveneens robots aan het werk om je bestelling via een lopende band te overhandigen. Er komt geen mens aan te pas. Binnen twee minuten heb je de bestelling, belooft Den Butter. ,,Die robots besparen kosten.’’ Het personeel moet vooral ‘service’ verlenen.

Ochama begint in een periode dat thuisbezorging gemeengoed is, ook bij de supermarkt. En flitsbezorging is de nieuwste trend. ,,We willen zelf de trend maken. Wij denken dat het gemak van pick-up het verschil maakt. Je hoeft er niet voor thuis te blijven. Ochama is de onestopshop voor de planners. Maar er is ruimte voor beide formules, we hoeven niet te concurreren met de flitsbezorgers.’’

Gemak

De kopers die niet impulsief zijn maar vooral plannen, zijn, zo denkt Ochama, vooral te vinden bij de millennials - mensen tussen de 20 en 40 die zijn opgegroeid met internet - en bij gezinnen. ,,Zij zoeken gemak, want ze hebben het druk.’’

De naam Ochama is volgens marketingmanager Kayee Tjahjadi-Lam ontstaan uit de woorden ‘omnichannel’ en ‘amazing’. Ze ontkent dat de Britse keten JD Sports het onmogelijk maakt om met de merknaam JD in Europa aan de slag te gaan. Nederland is het eerste Europese land waar JD begint. Algemeen wordt aangenomen dat ons land als springplank voor Europa dient, maar Ochama onthoudt zich van commentaar over de groeiplannen.

Volledig scherm Onder de naam Ochama wil het Chinese bedrijf ook fysieke winkels openen in Europa. © Reuters

