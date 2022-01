Zo komt het dat er deze week opeens veel ‘Peters’ lid zijn van LinkedIn

Hoe bereik je als vrouw de top? ‘In mijn beginjaren heb ik er veel voor opgeofferd’

In de top van het bedrijfsleven is de witte man nog altijd oververtegenwoordigd. Hoe kom je daar als vrouw tussen? Directeur Vera Kops van Lewis en Mei Ling Tan van House of Einstein vertellen over hun keuzes, ons ouderwetse schoolsysteem en fulltime werken. ,,Hoeveel uren je werkt, zegt niets over je kwaliteiten.”

4 maart