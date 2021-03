Zo helpt Google werknemers de coronacrisis door: ‘Focus op veerkracht’

Valt het werken tijdens de coronacrisis je zwaar? Lauren Whitt deelt een paar handige tips waarmee je weer vol energie aan de slag kan.



Tip 1: Rust voldoende uit

Werken is soms net als topsport: je presteert op hoog niveau en moet veel bereiken in korte tijd. ,,Van die prestaties moet je voldoende herstellen. Mijn tip is om pauze te nemen voordat je een nieuwe uitdaging aan gaat. En neem vijf minuten voor je begint diep adem.”



Tip 2: Kom los van je werk

Het is ook erg belangrijk om in je vrije tijd goed los te komen van je werk, zegt Whitt. ,,Dat betekent bijvoorbeeld geen mails beantwoorden net voordat je aan tafel gaat en geen werk in het weekend als dat niet hoeft.” Wees je bewust van je energielevel. Lukt het even niet meer, werk dan niet krampachtig door. ,,Als we zouden willen, zouden we in dit digitale tijdperk 24/7 door kunnen gaan, zeker nu we vanuit huis werken. Maar we moeten ook veerkrachtig blijven.”



Tip 3: Laat je niet afleiden

Volgens Whitt hebben we het veel over prioriteiten stellen, maar laten we ons nog te veel afleiden van wat echt belangrijk is. ,,Misschien is je familie thuis wel het belangrijkst voor je en wil je daar graag meer aandacht aan geven. Laat je dan niet teveel afleiden door het project waar je op dat moment aan werkt of de emails die binnenkomen. Elke collega die op dat moment iets van je wil, denkt dat hij of zij het meest belangrijk is. Dat is dus niet zo.”