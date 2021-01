Zit je in de put? Vijf tips om je dag op te vrolijken

Psycholoog Thijs Launspach is stressexpert en auteur van het boek Fokking druk. Hij verwondert zich over het moderne werken en geeft elke week tips voor meer geluk en minder stress op je werk. Vandaag: één ding om naar uit te kijken.

Diner met vriend Kas. We hebben elkaar lang niet gezien: de kroegen waar we normaal een biertje drinken waren dicht. Afspreken met vrienden voelde de laatste maanden sowieso als coronaspijbelen. Maar vanavond zitten we weer eens tegenover elkaar, aan de grote eettafel, boven een bord sushi.

Kas werkt bij een bedrijf waar wél wordt thuisgewerkt. Vanaf het begin al: sinds een maand of tien zit hij achter zijn bureau op zijn slaapkamer. Hij ziet zijn collega’s alleen nog via online meetings. Véél online meetings, doorlopend en van ochtend tot avond, want het bedrijf staat alles behalve in spaarstand.

Best klote

En verder? Weinig. Bezig blijven. Wat klussen. Sporten. Een wandeling hier en daar. Af en toe een online pubquiz of een filmpje. Daten? Geen klap aan wanneer je nergens naartoe kunt en niets kunt ondernemen. Feestjes, concerten en met het voetbalteam in de kroeg: forget it. Dus ja, het is eerlijk gezegd best klote, zegt hij terwijl hij een maki met komkommer tussen zijn stokjes klemt. Hij kan niet wachten tot de coronacrisis voorbij is en het leven weer kan beginnen. Want zo voelt het: als uitgesteld leven.

Afgelopen week bleek dat dat leven nóg weer verder wordt uitgesteld. Het is heel jammer, maar het kan nog niet, zegt het kabinet, iets met een Engelse variant. Hoewel met de vaccins het einde in zicht is, blijven we dus op de rem staan. Het maakt Blue Monday - ‘de ongelukkigste dag van het jaar’, ook buiten coronatijd - deze week nog een stuk blauwer.

Quote Eén leuk ding om naar uit te kijken, dan is zo’n saaie dag best vol te houden

Kas doopt een creatie met rijst en zalm in sojasaus en zegt: ,,Ik zorg gewoon dat ik elke dag minstens iets leuks doe voor mezelf. Ik koop via Marktplaats een plant en zet die op een mooie plek: planten maken je huis leuker. Ik bestel een cadeau voor mezelf. Ik drink in het weekend thuis een biertje met een vriend. Eén leuk ding om naar uit te kijken, dan is zo’n saaie dag best vol te houden.”

Vandaar, met Kas, een paar ideeën om je blauwe maandag iets leuker te maken:

1. Houd een thuisbezorgd diner op afstand met vrienden via Zoom. Extra leuk: bestel allemaal op hetzelfde moment en leg een wedje op welke bezorger als eerst voor de deur staat.

2. Bekijk foto’s van je leukste pre-covidfeest en beleef het moment opnieuw.

3. Laat een (anoniem) cadeautje bezorgen bij een dierbare.

4. Koop planten online (of via Marktplaats).

5. Zoek eens op YouTube op ‘Funny Goat Compilation 2019’. Vertrouw me, er is weinig grappiger dan rare geiten.

Thijs Launspach is psycholoog en stressexpert. Hij schreef hierover de boeken Fokking druk (2018), Werken met millennials (2019) en Werk kan ook uit (2020)

