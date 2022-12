Zaken in luxe chocolade in opmars, terwijl bakker geen opvolger vindt: ‘Je hoeft niet 's nachts te werken’

Volgens de KVK stonden in 2017 ruim 950 ondernemingen ingeschreven, begin dit jaar waren dat er al ruim 1200. Vooral in coronatijd zijn er veel chocolaterieën bij gekomen.



De meeste (504) zijn gevestigd in Noord- en Zuid-Holland. Als ook naar het aantal inwoners wordt gekeken, staan naar verhouding veel chocoladezaken in Zeeland en Limburg, met respectievelijk 9,8 en 9,7 chocolaterieën per 100.000 inwoners. In Flevoland (4,6), Overijssel (4,8) en Drenthe (4,8) is het aanbod het laagst.