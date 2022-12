Word jij onze nieuwe collega? De PZC zoekt een verslaggever

Als regioverslaggever maak je deel uit van een hecht team dat het nieuws verslaat in de zonnigste provincie van het land. Je zoekt elke dag naar de meest opvallende, actuele en relevante onderwerpen. Je bedenkt creatieve invalshoeken om daar aansprekende artikelen van te maken. Je denkt mee met je collega’s en zij met jou, over de beste manieren om (nieuws)verhalen bij de lezer te brengen.

Even iets over ons bedrijf. De PZC is hét nieuwsbedrijf van Zeeland. Dagelijks bereiken we met onze app, website en krant meer dan 100.000 lezers. We zijn onderdeel van DPG Media, het grootste mediabedrijf van Nederland met meer dan 90 sterke merken waaronder Nu.nl, de Volkskrant en QMusic.

Wat zoeken wij?

- Jij bent een talentvolle journalist die van doorpakken weet en die snel en foutloos kan schrijven.

- Je beschikt over een relevante opleiding.

- Online heeft voor jou geen geheimen. Je weet hoe je onderwerpen die leven op sociale media, kunt vertalen naar verhalen voor ons publiek. En je weet ook hoe je verhalen online het beste kunt brengen.

- Je toont initiatief en bent niet bang om op te vallen.

- Je bent wars van kantoormentaliteit.

- Je kunt zelfstandig werken maar bent ook in teamverband een prettige collega.

- Je hebt een rijbewijs en woont in de regio of bent bereid daar op korte termijn naartoe te verhuizen.

Dit hebben wij te bieden

- Een dienstverband van 38 uur.

- Elke dag nieuwe uitdagingen en ervaringen

- Een mooi salaris conform de CAO voor journalisten, passend bij jouw ervaring.

- De mogelijkheid om arbeidsvoorwaarden uit te ruilen.

- De ruimte om je kennis nog verder te verdiepen door tientallen trainingen en opleidingen via Mijn Campus.

Als het grootste mediabedrijf van Nederland staat DPG Media open voor alle talent in de maatschappij. Wij roepen kandidaten met een diverse achtergrond in de breedste zin van het woord op om te solliciteren. Juist door verschillen tussen collega’s ontstaan verrassende inzichten en innovatieve oplossingen. En dat past weer heel goed bij ons. We zijn benieuwd wie jij bent en welke kwaliteiten en ervaring jij meebrengt.

Solliciteren, en dan?

Heb je direct zin om aan de slag te gaan als verslaggever bij de PZC? Solliciteer dan voor uiterlijk vrijdag 6 januari via deze link. Je krijgt na de sluitingsdatum van de vacature altijd een reactie. Zit je bij de eerste selectie, dan zullen we telefonisch contact met je opnemen om een afspraak in te plannen. Voor meer informatie over deze vacature kun je contact opnemen met chef regio Arjen Nijmeijer via 06 5138 8622.