Willen werkgevers wel écht weten hoe het met ons gaat? ‘Interesse tonen moet geen trucje zijn’

Nationale-Nederlanden liet door Kantar onder ruim duizend Nederlanders een onderzoek uitvoeren naar de vraag ‘Hoe gaat het?’ Iedereen stelt ‘m weleens, maar meer dan de helft van de respondenten gaf aan het meer als een beleefdheidsvraag te zien dan als oprechte interesse. Ook vragen bijna alle managers weleens hoe het gaat met werknemers, maar lijken ze niet altijd te weten hoe ze de vraag moeten stellen.

Werkgevers kunnen dus wel wat hulp gebruiken, vindt Nationale-Nederlanden. Want 56 procent van de werknemers geeft in het onderzoek aan niet het idee te hebben dat er gepraat wordt over hoe het met hen gaat. Terwijl de behoefte aan een goed gesprek wel bestaat: een op de tien respondenten zegt met anderen te willen praten maar dit niet te durven. In een eerder onderzoek ontdekte de verzekeraar dat bij ongeveer de helft van het langdurig verzuim van de ondervraagden een mentale oorzaak meespeelt. Daarom is de eerste stap naar minder verzuim een goed gesprek, zegt Maarten de Rooij, manager Expert Center bij de verzekeraar.

Waar gaat het meestal mis bij zo’n gesprek?

De Rooij: ,,Er is een aantal zaken dat meespeelt: de vraag ‘hoe gaat het?’ is meer een soort groet geworden dan een vraag. Als manager heb ik ook weleens de neiging om de vraag te gebruiken als begroeting. Ook is het lastig om een goed moment te kiezen om te praten. Managers gebruiken vaak ‘kom je zo even langs in mijn kantoor’ om iemand uit te nodigen, maar dat nodigt niet uit om open te zijn. Een lange wandeling werkt veel beter. Dan laat je zien dat je als werkgever de tijd neemt en echt aandacht hebt voor iemand. Interesse moet geen trucje zijn.”

Waarom is het stellen van de vraag eigenlijk zo belangrijk?

,,Ik was laatst bij de kaasboer en zei tegen hem: ‘Joh, ik heb je al een tijdje niet gezien, hoe is het?’ Daarmee zei ik eigenlijk dat ik hem had gemist en wilde weten hoe het met hem ging. Het werd een heel mooi en oprecht gesprek en na afloop bedankte hij me er ook voor. Hij voelde zich gehoord en gezien. Voor hem werkte het als een ventiel om even zijn zorgen te delen. Het is een zware tijd geweest, veel mensen voelden zich niet gezien tijdens de coronacrisis. Nu we weer meer mogen, kunnen we ook het gesprek weer gaan voeren. Ook op het werk.”

Omdat dat de eerste stap is naar minder verzuim.

,,Ja, we hopen dat als meer managers maar ook collega’s de vraag gaan stellen, het bijdraagt aan het voorkomen van verzuim. Verzuim en psyche zijn hele belangrijke onderwerpen op de werkvloer, zeker sinds Covid. We weten dat mensen over hun grenzen kunnen gaan. Oprechte aandacht helpt. Zorgen moet eruit kunnen, anders stapelt het zich op en liggen mentale problemen op de loer.

Maar werkgevers moeten ook beseffen dat het niet per se slecht met iemand hoeft te gaan voor je een gesprek kan voeren. Dat kan ook als het goed gaat, vreugde samen delen is ook belangrijk. Werken is in de basis een zakelijke overeenkomst maar voor veel mensen is het ook een levensinvulling. Dus ook op het werk wil je gezien worden. Daar moet meer aandacht voor komen vinden wij.”

Zit iedereen wel op een gesprek met zijn manager te wachten?

,,Wat ons echt opviel is dat 27 procent van de respondenten hun manager in de top 3 zet als het gaat om personen waar ze als eerste naar toe gaan als werk en privé uit balans zijn of ze niet lekker in hun vel zitten op het werk. Ze noemen de manager direct na partner en vrienden. Dat is voor hen dus een heel belangrijk persoon. Als je door een goed gesprek kan voorkomen dat iemand arbeidsongeschikt raakt, zou dat ontzettend mooi zijn. Maar een manager heeft ook de middelen om het op een andere manier op te lossen. Hij kan iemand bijvoorbeeld doorverwijzen naar de bedrijfsarts.”

Tips voor een goed gesprek



1. Laat stiltes vallen. Luister aandachtig en probeer de ander niet te onderbreken, wacht rustig tot het verhaal verder gaat.



2. Nodig iemand uit om meer te vertellen. Een ‘Oh ja? Vertel’ is vaak al genoeg.



3. Stel je bescheiden op. Geef geen ongevraagd advies, jij bent niet de expert.



4. Vat het gesprek samen. Check of je de ander goed hebt begrepen door het probleem samen te vatten.



Deze tips van praktisch filosoof en schrijver Elke Wiss en meer vind je op het Hoe gaat het-platform van Nationale Nederlanden.

