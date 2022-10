Wil jij schrijven voor de PZC: meld je aan

Je wordt ingezet voor het vergaren en verwerken van nieuws. Interviews, reportages, verslaggeving bij evenementen... Het kan allemaal op jouw pad komen. Voorwaarde is natuurlijk wel dat je een lekkere pen hebt. Je kunt goed zelfstandig en in overleg met verslaggevers en fotografen werken. Je bent communicatief sterk, volgt het nieuws op de voet en je bent een aanpakker. Je hebt een rijbewijs en beschikt over eigen vervoer.

We bellen je geregeld voor opdrachten. Daarnaast is, in samenspraak met de redactie, eigen inbreng van harte welkom. Jouw bijdrages stuur je daarna naar de redactie, waar ze worden verwerkt. We zijn vooral op zoek naar freelancers die we kunnen inzetten in de drie Zeeuws-Vlaamse gemeenten Hulst, Terneuzen en Sluis. Maar ben je inzetbaar in andere delen van Zeeland, aarzel niet om dat te laten weten.