Wibra-directeur: Beslissing om werknemers corona-uren te laten inhalen niet uit luxe

Nog slag te slaan: helft Nederland­se kantoren voldoet niet aan juiste energiela­bel

16 juni Slechts de helft van de kantoren in Nederland bezit energielabel C of beter. Eigenaren ervan hebben nog anderhalf jaar de tijd voor een inhaalslag, want vanaf 1 januari 2023 moeten alle kantoorgebouwen voldoen aan de eisen voor dit energielabel. De stad Utrecht scoort met zijn kantoren qua duurzaamheid het best, Hengelo het slechtst. Opvallend is ook dat overheidsgebouwen achterblijven.