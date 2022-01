Werknemers willen vooral graag gewaardeerd worden, nog liever dan een loonsverhoging

Ooit was de Luchtsin­gel een Instagram-hit, nu zit Rotterdams trots onder de graffiti en urine

Ooit was het een trekpleister vanjewelste. In elk jubelverhaal over hoe leuk Rotterdam wel niet was geworden, stond-ie vermeld: de Luchtsingel. Die gekke gele houten loopbrug bij het Hofplein, die móést je zien. Maar nu durf je er bijna geen toerist meer heen te sturen. Een openbaar toilet is het, vol graffiti en ontbrekende planken. ,,En dat doet pijn.’’

5 december