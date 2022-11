Werkgever ontslaat vrouw met longkanker binnen één maand, vanwege ‘de huidige situatie’

De vrouw ging op 30 maart van dit jaar aan de slag als dagbestedingscoach, in eerste instantie met een contract voor een jaar. Krap twee weken later kreeg ze te horen dat ze een agressieve vorm van longkanker heeft. De echtgenoot van de vrouw had naar aanleiding daarvan meerdere keren telefonisch contact met Decozorg, waarin hem min of meer duidelijk werd gemaakt dat de ziekte reden zou zijn voor ontslag.

Slechte publiciteit voorkomen

In de opzeggingsbrief aan de vrouw, gedateerd op 28 april, staat: ‘De huidige situatie staat ons helaas niet toe een andere beslissing te nemen'. Wat 'de huidige situatie’ precies betekent, wordt in de brief niet toegelicht. De vrouw is ervan overtuigd dat het op haar ziekte slaat, Decozorg houdt het op de financiële problemen binnen het bedrijf.

De kantonrechter vroeg tijdens de zitting aan de directeur van het bedrijf waarom in de brief dan niet stond vermeld dat er financiële problemen waren. Volgens de directeur stond dat er eerst wel in, maar is die passage later geschrapt om negatieve publiciteit en onrust in de organisatie te voorkomen. De rechter vindt dat ongeloofwaardig; naar eigen zeggen wist de bedrijfsleiding al in februari van financieel zwaar weer, maar is de vrouw desondanks op 30 maart aangenomen. Bovendien is in gesprekken met haar maar een reden voor ontslag genoemd: haar medische situatie.