Werken in een hospice is zwaar, maar er is óók humor: ‘Er heerst niet altijd een grafstemming’

Al sinds de opening van het hospice Hoeksche Waard Zorg in 2006 in Zuid-Beijerland, zijn er in de verbouwde hoeve Dorpzigt vier gastenkamers, en huist Magere Hein dus ook in het pand. ,,Wanneer een gast overlijdt, steken we een kaars aan bij de ingang van het huis’’, laat Caroline Wols, coördinator ondersteuning, weten. ,,Dan weet je dat de sfeer anders is en je rouwende familie kunt tegenkomen. Maar ook al is het een pittig en zwaar beroep, er is zeker ook humor. Er heerst echt niet altijd een grafstemming.’’