‘Werken in de horeca is leuk, maar je bent altijd de lul’

Wat verdien je?

,,2200 bruto en 2000 netto. Het is een beetje een gekke constructie, want ze geven me 120 euro aan reiskosten die ik normaal niet zou krijgen, maar ik had gezegd dat ik 2000 euro wilde verdienen. Die reiskosten maak ik niet, want ik woon om de hoek. Het is dus een slimmigheidje van hun kant.”

Blij mee?

,,Ja, zeker, heel blij mee. Bij een hoop zaken krijg je 1700 euro bruto. Ik werd gebeld door een oud-collega dat ze iemand zochten voor het bedrijf waar ik nu werk. Toen dacht ik: jullie willen mij, dan kan ik ook wat vragen. Ik heb die 2000 euro gebluft, eigenlijk. Ze hadden heel hard iemand nodig en zodoende is dit het geworden.”

In de horeca maak je vaak veel overuren. Hoe zit dat bij jou?

,,Ik heb een contract van 45 uur op basis van vier dagen werken in de week. Alles wat ik tussen de 40 en 45 uur werk zijn geen minuren, dat gebeurt pas onder de 40 uur. Alles boven de 45 uur worden overuren. In de horeca is het vrij normaal dat je 14 of 15 uur op een dag werkt. Voor je overuren krijg je tijd voor tijd. Maar die tijd is er nooit. Daarom heb ik nu deze vier dagen afgesproken, want ik wil best veel uur op een dag werken, maar niet aan het eind van het jaar met 300 uur aan overuren zitten.’’

,,Ik weet dat veel collega’s jaloers zijn op deze afspraak. Die werken eigenlijk een dag voor niks in de week. Ik heb bij best een hoop bedrijven gewerkt. Ik ben op mijn dertiende begonnen bij een Chinees restaurant. En na al die jaren ben ik erachter gekomen dat in de horeca een cultuur heerst van hard werken voor weinig geld. Maar daar vind ik m’n sociale leven te belangrijk voor. Dus ik ben heel blij met mijn drie vrije dagen in de week.”

Wat zijn je secundaire arbeidsvoorwaarden?

,,Ik heb 25 vakantiedagen per jaar, dat willen ze ook nakomen. Ik heb geen auto van de zaak, maar omdat het een cateringbedrijf is met veel bezorgauto’s mag ik er eentje lenen als ik wil.”

Ben je goed in onderhandelen?

,,Ik heb dat bij verschillende bedrijven wel gedaan. Als je ouder wordt, word je daar ook steeds slimmer in. M’n vader en broer zijn er goed in. Die hebben mij gestuurd. En ik ben ook niet op m’n mond gevallen. Ik heb geleerd dat je nooit bang moet zijn om eisen te stellen. Sommigen krijgen een contract onder hun neus en durven vervolgens geen nee te zeggen of vragen te stellen. Je moet sterk in je schoenen staan en weten wat je waard bent. Ik heb referenties die je kunt bellen. Ik zorg dat ik goed weg ga bij een werkgever. Overal zou ik zo weer heen kunnen. Dat is heel belangrijk.”

Quote In de toekomst wil ik een baan van negen tot vijf

Hoeveel ben je erop vooruit gegaan ten opzichte van je vorige werkgever?

,,450 euro netto. Het vorige bedrijf waar ik werkte was net overgenomen. Zij wilden me een jaarcontract geven met vaste uren. Ik zou dan 1780 euro gaan verdienen. Dus het was wel geluk hebben dat ik net gebeld werd door die oud-collega voor een nieuwe baan.”

Hoe zie je je toekomst?

,,In de horeca is het onzeker nu. En ik denk dat dit altijd wel zo zal blijven. Het is toch de sector die als eerste dichtgaat als er iets gebeurt. Ik wil daarom een hbo-opleiding gaan doen in social work. Dan kan ik bijvoorbeeld werken in een jeugdgevangenis. Of zoiets als Brownie en downieS, een cateringbedrijf waar je werkt met mensen met down. In de toekomst wil ik een baan van negen tot vijf. Horeca is leuk, maar je bent altijd de lul: in de weekenden en met de feestdagen moet je altijd werken.”

Verdient Marc genoeg?



Leeftijd: 21

Aantal jaar werkervaring: 6

Aantal werkzame uren per week: 40

Opleiding: mbo

Functie: keuken

Branche: horeca

Aantal werknemers: 100- 250

Vestigingsland hoofdkantoor: Nederland



Volgens de Salariswijzer is het gemiddelde salaris voor zijn functie 1550 euro bruto. ,,Goed om te horen dat ik meer verdien. Ik wil binnen tien jaar er wel 1000 euro erbij. Met die hbo gaat dat lukken. Moet ik wel hard m’n best voor doen.”

Wat is de Salariswijzer? 7 Vragen & antwoorden



1. Op basis van hoeveel uur werken in de week is het salaris gebaseerd?

Het salaris is gebaseerd op een werkweek van 40 uur.



2. Is het berekende salaris inclusief of exclusief vakantiegeld?

Het getoonde maandsalaris is exclusief vakantiegeld.



3. Is het berekende brutosalaris inclusief of exclusief commissies en/of bonussen?

Het voorspelde brutosalaris is exclusief variabele componenten zoals commissies, bonussen enzovoort.



4. Is het berekende brutosalaris inclusief een 13e maand?

Nee, het voorspelde brutosalaris is een 'normaal' maandsalaris zonder verrekening van een 13de of 14de maand.



5. Ik werk voor een multinational met wereldwijd 10.000 werknemers. Het Nederlandse team bestaat echter uit 50 werknemers. Wat kies ik bij bedrijfsgrootte?

De grootte van de organisatie is beperkt tot het aantal collega’s in Nederland.



6. Wat betekent budgetbevoegdheid?

Dit is het maximale bedrag dat je kunt besteden voor professionele doeleinden en waarvoor je geen toestemming nodig hebt van een manager.



7. Hoe vaak wordt de informatie die als basis dient voor de Salariswijzer van Nationale Vacaturebank bijgewerkt?

Salarissen en secundaire arbeidsvoorwaarden zijn geen statische gegevens, maar evolueren constant. Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

