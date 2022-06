‘Wegwerpdocent’ Marijn wil een vast contract en sleept Universiteit Utrecht voor de rechter

Nergens stijgt de spanning op de arbeids­markt zo hard als in Utrecht, en dit is waarom

De bus valt uit, je moet eindeloos wachten op een drankje en bij de kledingwinkel beland je in een lange rij. Het tekort aan personeel is overal voelbaar. Nergens is de spanning op de arbeidsmarkt zo hoog als in Utrecht. De provincie heeft gemiddeld 154 openstaande vacatures per 100 werklozen. Hoe komt dat eigenlijk? Experts geven tekst en uitleg.

10 juni