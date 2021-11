‘We zouden onze oudere collega’s moeten koesteren’

Ik heb er lang van gedroomd om nog eens een keer bij een snel jongehonden-bedrijf te gaan werken. Dat ik dan als hippe twintiger samen met leeftijdsgenoten in een bedrijfsruimte met pannenkoekenplanten matcha-thee zit te drinken, terwijl we dromen over wereldveranderende plannen. Helaas ben ik in de ogen van twintigers steenoud. Best erg. Of toch niet?

In onze maatschappij die zo ontzettend focust op jong zijn en blijven, zien we helemaal over het hoofd dat ouderdom ook voordelen biedt. We willen allemaal oud worden, maar het niet zíjn. Erger nog: we gaan de negatieve stereotyperingen ook nog zelf geloven en ons ernaar gedragen. Ouderen die negatief denken over ouder worden, scoren slechter op geheugentesten, zo blijkt uit onderzoek.

Niet zo impulsief

Terwijl er alle reden is om positief te zijn over ouder worden. Natuurlijk, sommige functies van je hersenen gaan echt achteruit wanneer je ouder wordt. Je geheugen wordt slechter, maar die achteruitgang zet al in op je twintigste en is behoorlijk klein. Ook de denksnelheid gaat achteruit, maar dat hoeft niet per se slecht te zijn. Wanneer je een team vol jonge honden hebt, is het soms verstandig om daar een wijze vos bij te vragen die niet zo impulsief is en wat minder risico neemt.

Naarmate we ouder worden krijgen we steeds meer wijsheid. Vraag je mensen om een straf te verzinnen voor een studente die plagiaat heeft gepleegd, dan oordelen jonge mensen vlot. De studente moet gestraft worden, punt. Ouderen zijn minder zeker van hun zaak en willen meer weten. Wist de studente echt dat ze plagiaat pleegde? Wat voor gevolgen heeft deze straf voor haar carrière? Wanneer er een langetermijnvisie moet worden bedacht, dan doen ouderen het hierdoor vaak beter.

Quote Ouderen leven vaker in het hier en nu. Ze zijn niet bezig met carrière maken

Tegelijkertijd leven ouderen vaker in het hier en nu. Ze zijn niet bezig met carrière maken en gaan niet werken in een vervelende baan omdat het goed is voor hun loopbaan. Ze willen het nu fijn hebben.

We denken vaak dat ouderen humeurig en knorrig zijn, maar in werkelijkheid voelen mensen van zestig zich gelukkiger dan twintigers of veertigers. Waardevol in je team, want ze kunnen zich beter inleven en doen graag iets voor de ander. Ik zie het al helemaal zitten: laat mij maar zo’n vriendelijke, grijze mentor worden.

Meer weten over psychologie en werk? Lees Chantals boeken Waarom perfectionisten zelden gelukkig zijn, 13 tips tegen perfectionisme (2021) en Ons feilbare denken op het werk (2018).

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hier al onze video’s over werk en carrière:

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.