‘We vergelijken onze loonstrookjes als er een verhoging is geweest’

SalarisHoeveel verdien je? Dat vragen we elke week aan een Nederlander. Vandaag: Johanna (32) werkt als consulent schulddienstverlener voor 22 gemeenten. De ene keer is ze budgetconsulent en de andere keer de schuldhulpregelaar. Ze heeft een contract voor 31 uur per week.

Wat verdien je?

,,2069 euro netto. Bruto is dat 2776 euro. Ik heb er net een periodiek bijgekregen met de jaarwisseling. Ik sta 31 uur op contract en daarvan krijg ik 3 uur ouderschapsverlof. Vanuit de cao krijg ik 50 procent van die uren vergoed. Dan zit ik op 28 werkuren, maar ik ben ook lid van de OR waarvoor ik vier uur correctie krijg per week. Effectief werk ik 24 uur per week in mijn functie.”

Blij mee?

,,Ja, zeker. De werkdruk ligt hoog, maar ik ben me ervan bewust dat het bedrag niet verkeerd is. Ik word betaald met gemeenschapsgeld, daar ben ik me bewust van en die verantwoordelijkheid voel ik ook. Ik doe er mijn stinkende best voor.”

Wat zijn je secundaire arbeidsvoorwaarden?

,,De compensatie voor het ouderschap die ik al noemde en op jaarbasis krijg ik een individueel keuzebudget. Dat is vakantiegeld en budget voor een opleiding in één. Dat mogen we vrij indelen. Ik krijg een thuiswerkvergoeding van 2 euro per dag. Ik ben BHV-er, daar krijg ik op jaarbasis ook een vergoeding voor van 169 euro bruto. En omdat ik het maximale pakket heb via de IZA, een oude ambtenarenverzekering, krijg ik ook nog eens 296 euro erbij. Dat is ook niet verkeerd, hè?”

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Heb je over je salaris onderhandeld?

,,Nee, dat heb ik niet. Ik ben hier via uitzendwerk binnengekomen op de administratieve afdeling. Ik zat toen in de laagste cao-schaal. Straks werk ik hier bijna 10 jaar.”

Hoe ben je doorgegroeid?

,,Ik heb kansen gekregen en gepakt. Ik werd eerst ingehuurd via detachering en toen ik vijf jaar geleden van mijn dochter beviel en de organisatie in zwaar weer zat, heb ik gezegd: verleng me maar niet, dan kun je me over een half jaar weer inhuren. Maar het was wel billen knijpen, want ik wist niet zeker of ik terug kon komen. Toen ik terug kwam hebben ze mij een periodiek erbij gegeven. Ik had het niet gevraagd, maar ze hadden mijn harde werken, toewijding en loyaliteit gezien. Dat wilden ze belonen.”

Wat fijn dat je er niet om hebt hoeven vragen.

,,Zeker. Ik heb een goede manager. Toen ik in november knapte door burn-outgerelateerde klachten door privé-omstandigheden heb ik mijn manager gebeld. De eerste minuten was ik alleen maar aan het huilen. Toen ik klaar was zei hij niet ‘gaat het?’ maar ‘wat heb je nodig?’ Dat was zo fijn. Nu werk ik 24 uur. Ik heb gezegd: ik probeer 100 procent te geven, maar er zijn ook dagen dat ik maar 60 procent of 40 procent kan geven. En dat was prima. Dat draagt allemaal bij aan het herstel.”

Quote Als je vergelijkt wat huisves­ting hier en in het westen kost, dan snap ik dat het salaris ook wat hoger ligt.

Je werkt hier nu bijna 10 jaar. Zou je ergens anders willen werken?

,,Ik heb op dat punt gestaan een paar jaar geleden. Ik had een nieuwe uitdaging nodig. Ik ben een squashballetje. Hoe harder je me slaat, hoe harder ik werk. Ik woon in het oosten van het land, en ik zag een functie in het westen met een hoger salaris. Maar ik heb het niet gedaan, omdat ze me toen hier een functie konden aanbieden met meer doorgroeimogelijkheden.”

Vind je het niet vervelend dat jouw baan in het westen beter wordt gehonoreerd?

,,Als je vergelijkt wat huisvesting hier en daar kost, dan snap ik dat het salaris ook wat hoger ligt. Ik vind het terecht.”

Weet je wat je collega’s verdienen?

,,Ja, we zijn heel open. We vergelijken onze loonstrookjes als er een verhoging is geweest. Managementleden doen ook niet geheimzinnig over hun salaris. Dat vind ik cool. Het kenmerkt de organisatie. We zijn ook een financieel dienstverlener. Er mag bij ons geen taboe op geld zitten.”

Verdient Johanna genoeg?



Leeftijd: 32

Aantal jaar werkervaring: 9

Aantal werkzame uren per week: 28

Opleiding: mbo

Functie: financieringsspecialist

Branche: gemeentelijke overheid

Aantal werknemers: 162



Volgens de Salariswijzer is het gemiddelde salaris voor deze functie rond 1800 euro bruto bij 28 werkuren. ,,Dat is niet heel veel...’’

Ook meedoen aan deze rubriek? Laat je gegevens hieronder achter:

Laden… Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Wat is de Salariswijzer? 7 Vragen & antwoorden



1. Op basis van hoeveel uur werken in de week is het salaris gebaseerd?

Het salaris is gebaseerd op een werkweek van 40 uur.



2. Is het berekende salaris inclusief of exclusief vakantiegeld?

Het getoonde maandsalaris is exclusief vakantiegeld.



3. Is het berekende brutosalaris inclusief of exclusief commissies en/of bonussen?

Het voorspelde brutosalaris is exclusief variabele componenten zoals commissies, bonussen enzovoort.



4. Is het berekende brutosalaris inclusief een 13e maand?

Nee, het voorspelde brutosalaris is een 'normaal' maandsalaris zonder verrekening van een 13de of 14de maand.



5. Ik werk voor een multinational met wereldwijd 10.000 werknemers. Het Nederlandse team bestaat echter uit 50 werknemers. Wat kies ik bij bedrijfsgrootte?

De grootte van de organisatie is beperkt tot het aantal collega’s in Nederland.



6. Wat betekent budgetbevoegdheid?

Dit is het maximale bedrag dat je kunt besteden voor professionele doeleinden en waarvoor je geen toestemming nodig hebt van een manager.



7. Hoe vaak wordt de informatie die als basis dient voor de Salariswijzer van Nationale Vacaturebank bijgewerkt?

Salarissen en secundaire arbeidsvoorwaarden zijn geen statische gegevens, maar evolueren constant. Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Wil jij een hoger salaris? Zo regel je dat:

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.