Wat als een opdrachtgever wil dat je gratis werkt? ‘Van slechte deal blijf je spijt houden’

De organisatie van de Formule 1 in Zandvoort kwam deze week in opspraak omdat ze diverse artiesten gevraagd had gratis op te treden. Joshua Nolet, frontman van de band Chef’Special wees dit verzoek af en luchtte zijn hart op Instagram. Het nieuws zal voor veel zelfstandigen een déjà vu zijn geweest. Vooral in de creatieve sector lijken opdrachtgevers het de normaalste zaak van de wereld te vinden om niet te hoeven betalen.

,,Het is goed voor je netwerk of je krijg er veel publiciteit voor terug: als een opdrachtgever niet wil betalen, komt hij vaak met deze redenen waarom je het wel zou moeten doen’’, zegt Leo Kits, woordvoerder van ZZP-Nederland. Niet op ingaan, zegt hij. ,,Doe je het wel, dan ondergraaf je als ondernemer je eigen inkomstenbron. Ik geef Chef’Special dan ook helemaal gelijk.’’

Sta jij met je mond vol tanden als een opdrachtgever verwacht dat je gratis werkt? Dit zijn de tips van Leo Kits en Heleen Moes:

1. Zeg niet direct ‘ja’ of ‘nee’

Voor iedere ondernemer geldt: er moet brood op de plank komen. ,,Onze vuistregel voor ondernemers is dan ook: werk nooit gratis’’, zegt Kits. Eén keer ‘ja’ zeggen op een gratis opdracht kan dan niet zoveel kwaad. ,,Maar je moet wel zeker weten dat je er uiteindelijk winst uit haalt. Ga je met een gratis optreden van je band echt meer cd’s verkopen? Of is het echt goed voor je netwerk?’’



Quote Je hebt als zelfstan­dig ondernemer een uurtarief berekend en dat is niet voor niets Leo Kits, ZZP-Nederland

Vraagt iemand of je gratis wil werken, zeg dan niet direct ‘ja’ of ‘nee’, adviseert ondernemerscoach Heleen Moes. ,,De uitdrukking ‘er een nachtje over slapen’ bestaat niet voor niets. Vanuit haast gemaakte keuzes zijn zelden goed.’’ Vraag dus aan de opdrachtgever of je er nog even over mag nadenken. Op deze manier zeg je geen opdracht af die later veel geld of publiciteit had kunnen opleveren.

2. Onderzoek of er ruimte is voor onderhandelingen

Met extra bedenktijd creëer je ook denkruimte voor de opdrachtgever. ,,Het is mogelijk dat hij alsnog wat geld over heeft. Of dat hij er iets anders tegenover wil zetten wat voor jou de moeite wel waard is’’, zegt Moes. ,,Zoek dus van tevoren uit wat de opdrachtgever in huis heeft. Dan weet je precies wat je van hem kan verwachten. En sta je sterker in de onderhandelingen.’’



3. Weet wat je waard bent

Is de opdracht geen optreden, kans om je werk te laten zien of ‘once in a lifetime’-opdracht, maar een onbetaalde ‘gewone’ kantoorklus? Dan adviseert Kits om hier nooit op in te gaan. ,,Je hebt als zelfstandig ondernemer een uurtarief berekend en dat is niet voor niets. Sommige bedrijven willen dat je eerst een maand gratis op kantoor bent. Om te kijken of je wel echt van nut bent, zeggen ze dan. Maar dat is nergens voor nodig. Ze moeten je gewoon betalen.’’



4. Durf het aan om weg te lopen

Tot slot moet je als ondernemer stevig in je schoenen staan en weten wat je in huis hebt. ,,Heb de guts om nee te zeggen’’, zegt Moes. ,,Dat is makkelijker gezegd dan gedaan, maar als de opdrachtgever je niets van waarde kan bieden... dan moet je door naar een ander.’’



Een ondernemer kan de waarde van zijn product of dienst zelf het beste inschatten. ,,Je blijft je rot voelen als je eenmaal akkoord bent gegaan met een slechte deal. En dat moet je te allen tijde voorkomen.’’

