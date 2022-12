Waarom werken vrouwen in Nederland minder dan in andere landen? ‘Het zit dus niet alleen in de genen’

met video Linda ziet ‘minst gewilde baan van Nederland’ wel zitten: ‘Zo ontloop ik mijn chagrijni­ge man en pubers’

Toen Linda Roozeboom de vacature voor ‘de minst gewilde baan’ van Nederland viraal zag gaan, solliciteerde ze vrijwel meteen. Ze was eigenlijk niet eens op zoek naar een andere functie, maar door de humor in de oproep meldde ze zich aan én is ze net begonnen als ontbijtkok in het Delta Hotel in Vlaardingen.

20 december