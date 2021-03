Waarom we cadeaubonnen vragen, maar toch niet inwisselen

Dat we vervelende klussen uitstellen, dat was al lang bekend en ook goed te verklaren, maar waarom stellen we ook genietmomenten uit? Hoogleraar management Suzanne B. Shu van de Amerikaanse universiteit UCLA doet hier al jaren onderzoek naar en ontdekte dat mensen voortdurend in deze valkuil tuinen. Golfers gebruiken hun dure ballen pas na een jaar, concertbezoekers die een bon hebben voor een gratis concertbezoek wachten zo lang met het inwisselen dat ze vlak voor de deadline nog een concert gaan zien waar ze niet zo veel aan vinden, en we maken nooit tijd om de mooie plekken in onze woonplaats te ontdekken.

Best mogelijke moment

We doen aan ‘occasion matching’. We proberen een voorwerp of gebeurtenis te koppelen aan het best mogelijke moment. Hoe specialer het voorwerp of de gebeurtenis, hoe belangrijker het wordt dat het moment ideaal is. En om een of andere stomme reden hebben we altijd het idee dat het ideale moment ergens in de toekomst ligt. Maar wat is beter: een vogel in de hand of tien in de lucht? Misschien beter nu genieten van een niet zo ideaal moment, dan wachten en spijt hebben omdat voorwerpen onbruikbaar of oneetbaar zijn geworden.