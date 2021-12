Waarom pittige doelen goed voor je zijn: ‘Plezier is leuk, maar het overkomt ons maar een beetje’

Boven op een pand in mijn stad staat op een groot bord de poëtische tekst: ‘Als je alles eruit moet halen, wat blijft er dan nog over’. Telkens als ik langsloop moet ik erom grinniken. Een prettig tegengeluid in onze maatschappij waarin je altijd de beste versie van jezelf moet zijn. Je mag absoluut niet in je ‘comfortzone’ zitten. Vreemd eigenlijk, want precies daar voelen we ons in controle en op ons gemak. Prima toch?

Niet per se. Jezelf uitdagen is echt ergens goed voor. Wie alleen maar plezier zoekt in het leven, zoals uitjes en lekker eten, wordt op een gegeven moment depressief, meende psycholoog Mihaly Csikszentmihalyi. Hij werd wereldberoemd met zijn theorieën over hoe je in de ‘flow’ raakt. Plezier is leuk hoor, maar het overkomt ons maar een beetje. We hebben daarnaast de voldoening nodig van een taak die we goed volbracht hebben. Mensen zijn geen luxepaardjes, maar werkpaarden.

Jezelf voor een lastig doel stellen heeft een aantal voordelen. Allereerst krijgen we meer zelfvertrouwen wanneer we kleine en grote successen behalen. We ervaren dan dat we een taak kunnen volbrengen of een probleem op kunnen lossen. Altijd maar doen wat je toch al kon, breekt je zelfvertrouwen af.

Te veel uitdaging

Ook helpt hard werken om weer grip te krijgen op een situatie. Wie heeft in de afgelopen twee jaar niet een keer het gevoel gehad dat zijn leven als los zand door de vingers glipte. Werken aan een pittig doel geeft ons het idee dat we vooruitgaan. Geen wonder dat mensen die een onzekere tijd doormaken aan een pelgrimstocht beginnen of een vastenkuur. Het helpt de touwtjes weer in handen te krijgen.

Toch: te veel uitdaging is ook niet goed. Wanneer je nu ineens de leiding zou krijgen over het bedrijf waar je voor werkt, dan komt er van de stress misschien niks meer uit je handen. Dat zou een flinke deuk zijn voor je ego. Bovendien: misschien vind je bedrijfsvoering helemaal niet interessant.

Zoek je nog een goed voornemen voor 2022? Kies iets wat bij je past en maak een uitdaging die je een beetje bang maakt, maar niet té. Bang zijn voor de leegte als je alles ‘eruit’ hebt gehaald, is niet nodig. We kunnen altijd stappen maken en het blijft moeilijk. Maar je wordt wel beter.

