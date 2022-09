Waarom je lekkerder werkt achter een opgeruimd bureau

,,Och, je bent er wél’’, zeg ik tegen collega S. Achter stapels boeken en knipsels zie ik ineens een kruin met bruin haar. Met een scheve glimlach kijkt hij op. ,,Sorry voor de rommel.’’

Ik snap dat hij dat zegt, want inderdaad: wat een hoop troep heeft hij in zijn kantoor. ,,Het zijn niet eens mijn spullen’’, verduidelijkt hij. Zijn collega heeft een dag vrij, maar diens bezittingen zijn erg aanwezig. De vloer staat vol archiefdozen, paperassen liggen hoog opgetast en op de vensterbank verstoft een schimmelige bos bruine bloemen. S. wijst me op een verlengkabel op de grond. ,,We hebben afgesproken dat hij rommel mag maken tot aan deze kabel. De andere kant is mijn deel van het kantoor.’’ Voorbij de kabel is het inderdaad een stuk opgeruimder.

Creatieve geesten

Ik heb een beetje medelijden met S. Zelf ben ik nogal van de orde. Mijn bureau is liefst helemaal leeg, met hooguit een printje of een boek naast me. Anders raak ik alleen maar afgeleid, mijn hoofd is al druk genoeg van zichzelf. Hoe anders zijn veel van mijn collega’s, die zich totaal niet lijken te storen aan allerlei prullaria en stapels lege koffiekopjes. ,,Creatieve geesten hebben een rommelig bureau’’, werpen ze tegen en daar lijken ze gelijk in te hebben. Bij een onderzoek waarbij mensen creatieve manieren moesten verzinnen om een pingpongballetje te gebruiken, kwamen ze op vijf keer zoveel ideeën in een rommelige ruimte.

Toch zijn er aanwijzingen dat rommel vooral zorgt voor stress. Je hersenen houden van orde en structuur en alles wat de aandacht trekt kost mentale energie. Vervolgens zorgt die stress weer voor meer rommel. Want door spanning kun je minder goed beslissen en bewaar je alles wat mogelijk nog ooit handig is. Ook je doorzettingsvermogen lijdt onder chaos, bewezen onderzoekers van Temple University. 100 proefpersonen moesten een onmogelijke puzzel proberen op te lossen. In een ordelijke kamer gaven ze pas na bijna 19 minuten op, in een janboel gooiden ze al na 11 minuten de handdoek in de ring.

Een clean desk policy invoeren is dus zo gek nog niet. Behalve als opruimen uitstelgedrag wordt. Je hoeft echt niet eerst je hele archiefkast op orde te hebben voor je aan een lastig project kan beginnen.

