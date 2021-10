Waarom je beter geen pen of wc-rol kunt meenemen van werk

Heb je ooit een pen meegenomen van kantoor? Of een keer reiskostenvergoeding aangevraagd voor een rit in de auto, terwijl je eigenlijk op de fiets was? Dat lijkt misschien onschuldig, maar is toch echt strafbaar. Bedrijven verliezen ieder jaar veel geld aan zogeheten rozeboordencriminaliteit.

Witteboordencriminaliteit kennen de meeste mensen wel uit het nieuws: topmannen- of vrouwen die misbruik maken van hun functie door geld in eigen zak te steken of zich extraatjes toe te eigenen. De tegenhanger op lagere bedrijfsniveaus, rozeboordencriminaliteit, is een minder bekend fenomeen, maar minstens zo hardnekkig, weet arbeidsrechtadvocaat Maarten van Gelderen. Medewerkers sluizen geld weg, vervalsen facturen, plegen kilometerfraude of stelen spullen van kantoor.

Van Gelderen: ,,Echte cijfers over hoe vaak het voorkomt ontbreken. Veel fraude wordt met de mantel der liefde bedekt of gewoon niet ontdekt.’’ Er wordt ook relatief weinig aangifte gedaan door bedrijven. ,,De meeste zaken worden geschikt met een vaststellingsovereenkomst.’’

De term rozeboordencriminaliteit is over komen waaien uit Amerika, legt Richard Rademaker de Ridder van bedrijfsrecherchebureau Ethicly uit. In het Amerika van de jaren 80 werden de lagere functies vooral bekleed door vrouwen. Vandaar de kleur roze. ,,Anno 2021 is de term dus behoorlijk achterhaald. Zowel vrouwen als mannen begaan deze feiten.’’

Quote Ze denken ‘de baas verdient miljoenen, wat maakt een wc-rol dan uit?’ Maar ook de kleine bedragen tellen bij elkaar op Richard Rademaker de Ridder

Meer gelegenheid door thuiswerken

Sinds de coronacrisis is rozeboordencriminaliteit toegenomen, stelt bedrijfsrechercheur Rademaker de Ridder. ,,Iedereen werkte thuis, waardoor veel sociale controle verdween. Zo weet niemand of een werknemer alle gedeclareerde uren heeft gewerkt of de juiste declaraties heeft doorgeven.’’

Hij merkt dat werknemers niet altijd bewust zijn van het feit dat ze de wet overtreden. ,,Veel mensen vinden het stelen van een wc-rol of het declareren van een gevonden treinkaartje nog wel onschuldig.’’ Personeel denkt daarnaast vaak dat het bedrijf de spullen of het geld best kan missen. ,,Ze denken ‘de baas verdient miljoenen, wat maakt een wc-rol dan uit?’ Maar ook de kleine bedragen tellen bij elkaar op.’’

Hoe ontmasker je frauderende collega's? Intermediair zet 3 methoden op een rij.

Wat niet meehelpt is dat werkgevers kleine vergrijpen vaak door de vingers zien. ,,Dat kan ervoor zorgen dat mensen steeds verder gaan. De gelegenheid maakt de dief.’’ Fraudeurs die duizenden euro’s ontvreemden beginnen bijvoorbeeld vaak met het vervalsen van facturen ,,Eerst maken ze een paar euro over naar hun eigen rekening. En dat gaat goed. Dan proberen ze een groter bedrag uit. En opnieuw worden ze niet betrapt.’’

Rozenboordencriminelen gaan steeds een stapje verder, totdat ze uiteindelijk tegen de lamp lopen. ,,Maar het geld is dan vaak al verdwenen’’, vertelt Rademaker de Ridder. ,,Ik zie vaak dat deze mensen grote schulden hebben of bijvoorbeeld een gokverslaving. En ja, van een kale kip kan je niet plukken.’’

Quote Zet in de contracten dat het bedrijf een nultoleran­tie­be­leid voert, en houd je hier vervolgens ook aan Maarten van Gelderen

Maar wat moeten werkgevers doen als ze iemand verdenken van rozeboordencriminaliteit? ,,Als je concrete aanwijzingen hebt, dan mag je iemand op non-actief zetten voor de duur van het onderzoek’’, zegt Van Gelderen. ,,Zeker als het om de boekhouder gaat en je hem verdenkt van het vervalsen van facturen.’’

Het is dan ook belangrijk om goed onderzoek te doen. Dit kan via een bedrijfsrecherchebureau, maar de werkgever mag het onderzoek ook zelf doen. ,,Als de werkgever het zelf doet, moet het wel zorgvuldig gedaan worden. Als de zaak voor de rechter komt, sta je minder sterk als het bewijs rammelt. Of niet voldoet aan de privacywetgeving.’’

Ontslag op staande voet

Op het moment dat voldoende bewijs is verzameld mag de stelende of sjoemelende werknemer op staande voet ontslagen worden. ,,Maar alleen als het vergrijp ernstig genoeg is en als je als werkgever snel genoeg hebt gehandeld’’, zegt Van Gelderen. ,,Het moet bovendien wel echt gaan om een stevige misdraging, niet een OV-bonnetje dat verkeerd is gedeclareerd. Laat het bewijs daarom altijd eerst juridisch checken.’’

Bij kleinere fraude stelt Rademaker de Ridder voor om een goed gesprek te voeren met de werknemer. ,,Dan weet je ook de achterliggende oorzaak. En kan je hem of haar in het vervolg in de gaten houden.’’

Van Gelderen en Rademaker de Ridder zijn het erover eens dat veel rozeboordencriminaliteit te voorkomen is. Van Gelderen: ,,Zorg dat je de gelegenheid zoveel mogelijk inperkt. Zet in de arbeidscontracten duidelijk dat het bedrijf een nultolerantiebeleid voert, en houd je hier vervolgens ook aan.’’

Rademaker de Ridder raadt werkgevers aan reguliere controles in te zetten. ,,Vaak helpt het al door te zeggen dat je gaat controleren, zonder dat je het echt gaat doen. Dan zien mensen al minder gelegenheid en plegen ze veel minder snel fraude.’’

