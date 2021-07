Waarom ieder bedrijf onbeperkt vakantiedagen zou moeten geven

Zo optimaal mogelijk werken, dat is het streven van organisatiepsycholoog Lennard Toma. Altijd is hij op zoek naar manieren om zelforganisatie en werkgeluk te verbeteren. Wekelijks deelt hij hier zijn beste tips. Vandaag: een pleidooi voor onbeperkt vakantie.

Bij het bedrijf waar ik werk krijgen we onbeperkt vakantiedagen. Iedereen mag zoveel vrij nemen als hij of zij zelf wil. We zijn zeker niet het enige bedrijf ter wereld met zo’n regeling. Google, Netflix, maar ook ING experimenteren ermee. Ook bij bedrijven als Viisi, SnappCar, Finext en iHomer is onbeperkt vrij krijgen doodnormaal. Toch krijg ik nog regelmatig verwonderde reacties: ,,Werkt dat?’’

Dat verbaast mij dan weer, want onbeperkte vakantiedagen zijn eenvoudig in te voeren. Bovendien is er nog nooit ernstig misbruik van de regeling gemaakt. Integendeel. We moeten collega’s nu juist actief op vakantie sturen, want ze gaan simpelweg niet uit zichzelf. Ze hebben immers niet aan het eind van het jaar nog wat vakantiedagen om op te maken.

Quote Met onbeperkt vakantieda­gen hoef je immers als werknemer nooit meer na te denken over hoeveel vakantieda­gen je nog hebt

Waarom wordt dit niet overal ingevoerd, vraag ik me af. Met een onbeperkt aantal vakantiedagen hoef je immers als werknemer nooit meer na te denken over hoeveel vakantiedagen je nog hebt en of je overmorgen wel vrij kunt nemen om mee te gaan op de schoolreis van je kind.

En voor bedrijven zelf zou het ook schelen. Geen ingewikkelde systemen meer om het aantal vakantiedagen bij te houden, en de hele afdelingen die nu de aanvragen moeten goedkeuren kunnen ook iets anders gaan doen. Als leidinggevende heb je ook nooit meer mokkende collega’s aan je bureau die je moet wijzen op de officiële hoeveelheid vakantiedagen die ze hebben.

Luiheid

Met die onbeperkte vakantiedagen voelen we ons overigens geen wereldverbeteraars. Bij ons bedrijf is het idee namelijk niet ontstaan uit de wens de perfecte werkgever te zijn, maar uit luiheid. De twee oprichters hadden simpelweg geen zin om het verlof bij te houden. ,,In het contract staat dat je 22 vakantiedagen krijgt, maar daar letten we niet op. Als jij wat langer op vakantie wil, houden we je niet tegen’’, zo werd mij verteld toen ik bij het bedrijf kwam werken. Niet veel later zijn we het naar de buitenwereld maar ‘onbeperkte vakantiedagen’ gaan noemen. Staat leuker in vacatures.

Wil jij dit ook op jouw werk? Vraag je baas om een experiment te doen van zes maanden onbeperkt vrij. Hij mag ondertussen checken of het niet de spuigaten uitloopt met collega’s die massaal vrij nemen. En mocht dat wel gebeuren, dan draai je de regeling toch gewoon weer terug? Grote kans dat het allemaal gewoon goed gaat. Scheelt je baas een hoop werk en gezeur.

Fijne vakantie.

Columnist Thijs Launspach is met vakantie. Lennard Toma is zijn tijdelijke vervanger. Meer weten over Lennards kijk op werk? Lees ook zijn boek 99 Problems But The Boss Ain’t One.

