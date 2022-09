Waarom het niemand interesseert wat je doet (en dat is iets goeds)

Gedragspsycholoog Chantal van der Leest bekijkt onze gedragingen op de werkvloer: wie of wat bepaalt onze dagelijkse beslissingen? Vandaag: hoe goed letten we op de ander?

,,Ja, kijk, ze zag het meteen!’’, gilt mijn collega het uit. Ik kom haar tegen op het station, samen met een andere collega. ,,Niet waar’’, sust hij. Ik heb geen flauw benul waar dit over gaat, wat had ik moeten zien? ,,Ze heeft een grote puist en schaamt zich’’, vertrouwt hij me toe. Inderdaad, nu hij het zegt. Er prijkt een grote vleeskleurige pleister op haar kin. ,,Ach man, wie valt dat nou op’’, bemoei ik me er nu ook mee. Erg gerustgesteld is ze niet.

Ik snap wel waar dit gevoel vandaan komt. Dit doet het spotlight-effect met je. Het gevoel dat iedereen op je let en iets van je vindt. Zit je haar raar of heb je tandpasta op je shirt gemorst, dan denken we dat iedereen het ziet en het even stom vindt als dat wij dat zelf vinden. Omdat we nou eenmaal vastzitten in ons eigen hoofd met onze eigen gedachten, betrekken we alles net iets te veel op onszelf. Terwijl anderen eigenlijk helemaal niet met ons bezig zijn.

Dat bedoel ik niet vervelend. Mensen zijn heus geïnteresseerd in anderen, maar hun hersenen kunnen maar een beperkte hoeveelheid informatie verwerken. Wanneer onderzoekers studenten lieten rondlopen met shirts van een foute artiest dachten ze zelf dat iedereen dit zou zien, maar viel dit medestudenten helemaal niet op.

Wisseltruc met een deur

Zelfs hele grote veranderingen zien we niet, zo bewezen onderzoekers Daniel Simons en Daniel Levin met een grote wisseltruc. Ze lieten iemand de weg vragen op straat en tijdens dat gesprekje kwamen er twee mannen tussendoor lopen met een grote deur in hun handen. Hierachter werd snel de originele wegvrager vervangen door een totaal ander persoon. Dat valt toch op? Nou, niet echt. Maar ongeveer de helft van de wegwijzers had door dat ze niet meer met dezelfde persoon praatten.

Eigenlijk is dat hartstikke fijn, dat zo weinig mensen met je bezig zijn of iets van je vinden. Toen ik nog in een band zong, kon ik zo heel wat zenuwen van me afschudden. Niemand merkte wanneer ik de verkeerde tekst zong. Helaas geldt dit ook voor positieve dingen. Het valt maar een handvol mensen op dat je naar de kapper bent geweest, vijf kilo bent afgevallen of een nieuwe bril hebt. Dat is dan weer jammer.

