Waarom er, met een half miljoen vacatures, nog duizenden mensen werkloos zijn

MET VIDEO ‘Circusar­tiest? Dat is geen beroep’ Toch ging Jasmijn voor haar droom en nu treedt ze op in haar eigen stad

Op de allerlaatste basisschooldag van Jasmijn Rubingh vroeg de directeur aan alle kinderen wat ze later wilden worden. De kleine Dordtse antwoordde vol overgave: circusartiest! ,,Kan niet, vond hij. ‘Dat is geen beroep’.’’ Nu geeft ze als acrobaat van het Magic Circus een aantal shows in de stad waar ze is geboren en getogen.

30 juli