Waarom Cerina (29) de leukste collega van Nederland is

Vandaag is het Nationale Collegadag, het moment om je favoriete collega in het zonnetje te zetten. En om voor het eerst de titel Collega van het Jaar uit te delen. Dit jaar kwam office-coördinator Cerina de Troije (29) van UtrechtInc als winnaar uit de bus. Een hele eer. Zelf vindt ze het de normaalste zaak van de wereld om dagelijks iets extra’s te doen voor haar collega’s.

Arbeidsbemiddelaar Olympia en reclamebureau Everybody Likes Penguins zijn de initiatiefnemers van de Nationale Collegadag en de Collega van het Jaar-verkiezing. Op deze manier willen ze aandacht vragen voor alle 9 miljoen collega’s in Nederland die elke dag via hun werk betekenis geven aan het leven van anderen. Zeker nu veel werknemers door de coronacrisis thuiswerken of een cruciaal beroep hebben met de bijbehorende werkdruk zijn fijne collega’s onmisbaar, zeggen de organisatoren. Daar weet Collega van het Jaar Cerina de Troije alles van.

Gefeliciteerd met de titel, hoe verrast was je?

,,Ik wist helemaal niet dat ik was opgegeven, dus het kwam als een complete verrassing. Ik hoorde het gisteren en we hebben het meteen gevierd met taart en champagne. Dat doen we hier bijna altijd als we wat te vieren hebben. Ik vind het elke dag leuk om op mijn werk te zijn, maar gisteren was het extra leuk. Toen ik binnenkwam stonden alle oprichters van de start-ups die wij via onze start-upincubator op weg helpen me hier met toeters en bellen op te wachten.”

Wie heeft je opgegeven?

,,Mijn collega Robin. We zijn samen een team en vormen echt een powerduo, dus de titel is net zo goed voor haar. Samen zetten we hele mooie dingen neer en we helpen elkaar altijd. We doen er alles aan om de sfeer erin te brengen. Want werk moet wel leuk zijn, je brengt er meer tijd door dan thuis. Dan helpt het als je dat extra beetje inzet geeft. Het staat niet in mijn functieomschrijving, ik hoef het niet te doen, maar doe het graag.”

Wat doe je allemaal voor je collega’s?

,,We lunchten altijd uitgebreid met z’n allen aan een grote tafel. Nu dat niet kan, missen we dat heel erg. Om de lunch wat leuker te maken, heb ik laatst een hele stapel pannenkoeken gebakken voor mijn collega’s. Ook daag ik ze uit om tussendoor te pingpongen, om even uit die bureaustoel te komen. Ook lopen we geregeld een rondje buiten. Hierachter zijn de botanische tuinen van de Universiteit Utrecht, daar kunnen we gelukkig weer wandelen. Voor de ondernemers die hier een kantoor hebben doen we ook veel. Ze werken ontzettend hard en vergeten soms stil te staan bij successen. Wij organiseren dan iets leuks om het samen te vieren.”

Quote We lunchten altijd uitgebreid met z’n allen aan een grote tafel. Nu kan dat niet, daarom heb ik laatst een hele stapel pannenkoe­ken gebakken Cerina de Troije

De coronacrisis heeft dan vast roet in het eten gegooid…

,,Sinds de coronacrisis proberen we ook nog steeds iets extra’s te doen. Zo hebben we kleine attenties gemaakt voor de mensen hier. Kaartjes met bemoedigende woorden en een zakje met zonnebloempitten om zelf mee aan de slag te gaan. Ook heb ik een pubquiz georganiseerd, dan zit ik zo een paar uurtjes achter de pc om vragen te bedenken.”

Het klinkt allemaal alsof je het zonder enige moeite doet.

,,Pannenkoeken bakken bijvoorbeeld is gewoon heel leuk. Ik vind het heel fijn om dit soort dingen voor mensen te kunnen doen, daar haal ik plezier uit.”

Waarom zijn gezellige collega’s onmisbaar volgens jou?

,,Je moet altijd aanjagers in je team hebben om dit soort gezellige momenten op te wekken. Als je zo iemand er niet bij hebt, ga je gewoon door met werken zonder hier aandacht aan te besteden. Je hoort sommige mensen over hele hechte teams, dat komt echt door degenen die iets extra’s doen. Iemand die zegt: laten we eens een borreltje doen samen. Anders komt het er echt niet van.”

Quote Je hoort sommige mensen over hele hechte teams, dat komt echt door degenen die iets extra’s doen Cerina de Troije

Heb je tips voor collega’s die ook iets extra’s willen doen?

,,Bij heel veel dingen denk je misschien: wat knullig. Maar van een spelletje of pannenkoeken wordt bijna iedereen blij. Dus stap over die drempel heen. Sluit die computer eens eerder af en doe samen een spelletje. Het gaat om die afwisseling in je werkdag, daarmee creëer je sfeer. Bij ons wordt binnenkort weer een pubquiz georganiseerd, nu door iemand anders. Ik vind het heel leuk dat dit nu wordt overgenomen. Als het weer mag willen we een groot bedrijfsuitje organiseren, daar kijk ik erg naar uit, net als naar het gezellig samen lunchen.”

Volledig scherm Cerina de Troije is Collega van het Jaar. © Jeroen Berends

Zet jij je collega's vandaag extra in het zonnetje?

Reageren kan onderaan dit artikel. Alleen reacties voorzien van een volledige naam worden geplaatst. We doen dat omdat we een debat willen met mensen die staan voor wat ze zeggen, en daar dus ook hun naam bij zetten. Wie zijn naam nog moet invullen, kan dat doen door rechts bovenaan op onze site op ‘Login’ te klikken.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hier al onze video’s over werk en carrière:

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.