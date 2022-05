‘Vroeger was het regelmatig: je hebt een huurachterstand, je wordt op straat gezet’

Iemand moet het doen, maar waarom gaan mensen voor het vak van ‘putjesschepper’, deurwaarder of overledenenverzorger? Nederlanders met zo’n baan vertellen over hun werk, waarom ze ervoor kozen en wat het zo interessant maakt. Vandaag: deurwaarder Mark Hafkamp (55).

Zijn vader was gerechtsdeurwaarder, zelf zit hij inmiddels al ruim dertig jaar in het vak. Maar de motivatie is er niet minder om geworden bij Mark Hafkamp. Omdat er naast het reguliere werk nog zoveel meer te doen is - zijn bedrijf Hafkamp Groenewegen gerechtsdeurwaarders heeft onlangs een overname en aansluitende fusie afgerond - werkt hij tot laat door en staat hij elke ochtend weer vol energie heel vroeg naast zijn bed.

Hij houdt het vol, omdat hij graag iets wil betekenen voor mensen met schulden. Dat (gerechts)deurwaarders ook aan oplossingen werken en niet alleen maar huizen leeghalen, is niet iets waar mensen aan denken bij het beroep.

Verkeerd beeld

Natuurlijk hoort het langs deuren gaan om te vertellen dat iemand zijn huis uit moet er wel bij. Maar deze ‘escalaties’ maakt Hafkamp bijna niet meer mee. ,,Het afgelopen kwartaal hebben we er nog geen één gehad. Vroeger gebeurde het regelmatig. Dan was het: je hebt een huurachterstand, je wordt op straat gezet. Ik ging dan langs met de politie en een slotenmaker om het slot te vervangen, terwijl de partner van degene die thuis was op het werk zat en van niets wist. Zoiets voelt ontzettend onrechtvaardig.”

Wat Hafkamp ook lastig vindt is dat er, vooral in tv-programma’s, veel verhalen voorbij komen van schuldenaars die alleen maar dieper in de geldproblemen raken door oplopende (incasso)kosten. En dat terwijl sinds 1 juli 2012 de Wet Incasso Kosten van kracht is, die voorschrijft welk bedrag aan incassokosten in rekening gebracht mag worden. Dit om consumenten te beschermen.

Door deze ‘sensatieverhalen’ blijven mensen een verkeerd beeld houden van het vak en moeten er daardoor echt niet aan denken om gerechtsdeurwaarder te worden, zegt Hafkamp. ,,Die mensen weten niet wat het werk precies inhoudt. Als je ervoor kan zorgen dat iemand uit de problemen komt of kan voorkomen dat de situatie uit de hand loopt, dan zijn mensen je echt dankbaar. Het gebeurt ook dat mensen een bos bloemen sturen om je te bedanken.”

Op tijd helpen

Wat veel Nederlanders niet weten is dat er de afgelopen jaren veel veranderd is in het vak, zegt Hafkamp. ,,Daar waar we vroeger alleen uitvoerder waren, zijn we nu meer bezig met oplossen van schuldproblemen. Ik vind dat veel prettiger werken. Het is helemaal niet fijn om mensen alleen maar de deur uit te zetten.”

Dit soort praktijken zouden niet meer voor hoeven te komen als deurwaarders eerder mogen ingrijpen. ,,Vaak is aan een huis allang te zien dat bewoners problemen hebben. We komen soms in woningen waar het een enorme zooi is, overal staan lege flessen. Bij deze mensen zou veel eerder ingegrepen moeten worden. Die verantwoordelijkheid ligt nu bij gemeenten, maar er gebeurt niet voldoende om ze echt te helpen. Het beste is gewoon als je zo vroeg mogelijk voor de deur staat. Een huurachterstand van vijf maanden is niet op te lossen, een maand achterstand wel.”

Hafkamp vindt zijn werk ook veel leuker als hij mensen op tijd kan helpen. ,,Je bent dan meer betrokken en je kan meedenken aan een oplossing. Bijvoorbeeld door een betalingsregeling aan te bieden of mensen herinneren aan de afspraken. Als wij er bijvoorbeeld door de huurbaas pas bij worden gehaald als er al een grote betaalachterstand is, dan is het kwaad al geschied. Ik zie soms stapels post liggen, met allerlei rekeningen die nog betaald moeten worden. Als je ervoor kan zorgen dat de post wel gelezen wordt, dan kunnen we veel ellende voorkomen.”

Energierekening

Maar zo’n oplossing wordt niet door iedereen gewaardeerd, ziet Hafkamp. ,,De incassobranche is nog heel erg gericht op centjes binnenharken. Terwijl je gerechtsdeurwaarders ook een beloning zou kunnen geven voor elk probleem dat ze oplossen. Een gang naar de rechter kost enorm veel geld, dat kun je voorkomen door eerder bij mensen op de stoep te staan. Gelukkig schakelen al een aantal woningcorporaties ons in zodra er eerste tekenen zijn van een betalingsachterstand bij huurders. De woningcorporaties betalen een succesfee als wij erin slagen de achterstand te stabiliseren en weg weten te werken middels een betalingsregeling.”

Hafkamp is blij met dit soort samenwerkingen, maar weet dat er nog een lange weg te gaan is. Ondertussen maakt hij zich grote zorgen over het groeiend aantal Nederlanders die in armoede leven. ,,Veel mensen komen nu in de problemen omdat ze hun energierekening niet meer kunnen betalen. Ik verwacht dat er nog veel op ons af gaat komen. Mijn energienota is ook enorm gestegen, als je van de bijstand moet leven dan kun je die bijna niet meer betalen.”

