Voor werk verhuizen naar Curaçao of Aruba: ‘Onthoud dat het er op een eiland anders aan toe gaat’

Het personeelstekort speelt niet alleen in Nederland, ook aan de andere kant van de oceaan hebben ze er last van. Zeker het onderwijs en de zorg komt op de Antillen mensen tekort. Wie nu direct het vliegtuig wil pakken, moet toch nog even wachten. Als Nederlander mag je namelijk niet zomaar op Aruba of Bonaire starten. Er moet nog wel eerst wat geregeld worden. Allereerst moet je solliciteren op een baan of een open sollicitatie sturen. Van der Bilt: ,,Ik heb de stoute schoenen aangetrokken en solliciteerde als zij-instromer op een vacature.’’

Daarnaast kan je via een detacheringsbureau solliciteren. In de zorgsector kan dat bijvoorbeeld bij TMI. ,,Wij voeren dan het eerste sollicitatiegesprek. En als dit goed gaat, dan sturen wij je gegevens door naar het ziekenhuis of andere zorginstelling’’, vertelt Kim Lameris van TMI. ,,Hierna voer je meestal nog een online sollicitatiegesprek bij de instelling zelf. Als dat positief is, dan begint de rest van het proces.’’

Nederlands of Engels

Over de taal hoef je je trouwens geen zorgen te maken. ,,Op Aruba, Bonaire en Curaçao spreekt men doorgaans Nederlands. Het wordt hier wel gewaardeerd als je Papiamento probeert te spreken, al is het alleen maar: ‘hoi, hoe gaat het?”

Op de Bovenwindse eilanden spreekt men vooral Engels. ,,Dit is bijvoorbeeld de voertaal in het ziekenhuizen van Sint Maarten en Sint Eustatius, maar Nederlanders hebben meestal wel voldoende basiskennis om zich hier te kunnen redden.’’

Niet ieder eiland vraagt dezelfde papieren

Enkel een baan op het eiland regelen is niet voldoende om te mogen emigreren. Je moet ook de juiste papieren hebben. ,,Maak hiervoor al in Nederland een afspraak met de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND). Zij vertellen wat je nodig hebt en dan hoef je daar niet achteraan op het eiland’’, adviseert Van der Bilt. ,,Het gaat er daar namelijk net iets minder gehaast aan toe dan in Nederland.’’

Daarnaast heb je niet op ieder eiland dezelfde papieren nodig. Zo heb je - als je langer dan drie maanden wil blijven - op Bonaire, Saba en Sint Eustasius een ‘toelating van rechtswege’ nodig. Dit formulier zorgt ervoor dat je als Nederlander op deze eilanden mag werken. ,,Op andere landen heeft zo’n vergunning weer een andere naam’’, zegt Lameris.

Quote Op een eiland gaat het er anders aan toe dan in Nederland. Er is een andere cultuur en daar moet je wel echt aan wennen Kim Lameris

Sommige eilanden vragen ook iets extra's. Zo moet je als zorgmedewerker op Sint Maarten een uitgebreide medische keuring ondergaan. En willen sommige eilanden ook een vog-verklaring oftewel een verklaring omtrent het gedrag. ,,Het ligt er dus net aan welk beroep je gaat uitoefenen en op welk eiland’’, zegt Lameris. Houd er bovendien rekening mee dat regels en eisen ook weer kunnen veranderen. ,,Niets is zo veranderlijk als de eilanden.’’

Ook al kun je als Nederlander relatief makkelijk aan de slag op een van de eilanden, nieuwkomers moeten de verschillen tussen leven in Nederland en op de eilanden niet onderschatten. Lameris: ,,Onthoud wel, op een eiland gaat het er anders aan toe dan in Nederland. Er is een andere cultuur en daar moet je wel echt aan wennen.’’

Zo maken mensen op het eiland bijvoorbeeld bijna altijd een werkweek van 40 uur. ,,In de zorg kennen ze geen parttime. Maar toch voelt het voor de meesten niet als een volledige werkweek. Het werktempo is een stuk rustiger en het strand is altijd om de hoek.’’

Als je de overgang naar werk en wonen op eilanden zelf wil regelen, dan adviseert Van der Bilt om ook voor alles een to-dolijstje te maken voor vertrek. ,,Het gaat dan niet alleen om het regelen van de juiste papieren. Je moet je ook - als je langer dan een jaar weggaat - uitschrijven uit Nederland. Abonnementen en verzekeringen opzeggen, een lokale bankrekening regelen, een nieuw telefoonnummer aanvragen en uitzoeken waar je kinderen naar school kunnen.’’

Huis zoeken

Tot slot moet je zorgen voor huisvesting op het eiland. ,,En daar is net zo'n krappe woningmarkt als in Nederland’’, vertelt Van der Bilt. ,,Zet in Nederland dus alvast wat lijntjes uit en bekijk wat er beschikbaar is.’’

Op de eilanden is wel meer doorstroom op de huizenmarkt dan in Nederland, weet Lameris. ,,Bijvoorbeeld het zorgpersoneel dat via TMI bemiddeld wordt blijft meestal tussen de 3 maanden en 1 jaar op het eiland. Hun woningen komen daarna dus vrij.’’ Werkgevers zijn ook vaak bereid om te helpen, of voorzieningen te treffen voordat de zoektocht naar een woning gelukt is. ,,Bij een contract van drie maanden is de huisvesting vaak al inbegrepen, of je krijgt tijdelijk een huis om van daaruit verder te zoeken.’’

