Vijf tips voor meer werkgeluk: ‘Maak een lijstje met resultaten waar je trots op bent’

Een goede verstandhouding met collega’s, leidinggevenden of klanten maakt je werkdag niet alleen plezieriger, maar zorgt er ook voor dat je meer gedaan krijgt. Mirjam Wiersma, auteur van twee boeken over zakelijk flirten, vertelt hoe je jezelf op de kaart zet en mooie relaties opbouwt met anderen. Deze keer: meer werkgeluk

Als je meer werkgeluk ervaart, voel je je beter en dat straal je uit. En met welke collega spreek jij liever, die ene die zo zeurt, of die stralende collega? Ter ere van de week van het werkgeluk hierbij mijn vijf beste geluksverhogers.

1. Help een collega. Neik Wiking verwoordt het mooi in haar boek Lykke, De Deense weg naar het geluk: ,,Als je een uur gelukkig wilt zijn, doe je een dutje. Als je een dag gelukkig wilt zijn, ga je vissen. Als je een jaar gelukkig wilt zijn, erf je een fortuin. Als je je hele leven gelukkig wilt zijn, help je een ander.”

2. Focus op één taak. Multitasking werkt niet, laat onderzoek zien. Dus: kies iets uit om te doen en houd je dan ook bij die taak. Zo doe je je werk sneller en beter en dat geeft een goed gevoel.

3. Maak een lijstje met resultaten waar je trots op bent. Wat heb je recentelijk gedaan in je werk waar je echt een goed gevoel over hebt? Het focussen op positieve ervaringen levert je ook een fijn gevoel op. Het ervaren van positieve gevoelens maakt je ruimdenkender, maakt dat je makkelijker contact legt, creatiever bent en beter met negatieve emoties om kunt gaan. Ook sta je meer open voor nieuwe informatie en presenteer je beter.

4. Eindig midden in je taak. Het is onze natuurlijke neiging om iets af te willen hebben aan het einde van de dag of voor we iets anders gaan doen. Als je die neiging weet te weerstaan en juist middenin eindigt, maak je het jezelf veel gemakkelijker om de volgende ochtend direct weer aan de slag te gaan. Door verder te gaan waar je gebleven was, stap je op een rijdende trein en dat is makkelijk starten.

5. Bouw aan mooie relaties. Relaties zijn veel belangrijker voor ons dan we vaak denken. Tijdens het verplichte thuiswerken misten we onze collega’s. Een Harvard-studie laat bovendien zien dat als je er in slaagt mooie en warme relaties te onderhouden je gelukkiger en gezonder bent. Hoe je dat doet, mooie relaties bouwen op je werk?

a. Bezoek (netwerk)borrels. Dat vinden we vaak best eng, en vooral veel enger dan we toe willen geven. Lees hier hoe je het ijs breekt.

b. Maak verbinding in je contacten. Dat kun je bijvoorbeeld doen door actief op zoek te gaan naar overeenkomsten met degene met wie je spreekt.

c. Stuur geen mail of app maar pak je telefoon en bel. Het horen van de stem van de ander brengt verbinding.

d. Ga eens wandelen met een collega en houd het dan niet bij koetjes en kalfjes, maar stel pittige vragen zoals ‘Waarvoor ben je het dankbaarst in je leven?’, ‘Wat is het grootste dat je bereikt hebt?’

Als je gelukkiger bent op je werk, maakt dat je succesvoller. Zo word je bijvoorbeeld door anderen sympathieker en betrouwbaarder gevonden. Je krijgt meer respect en het stelt je in staat een effectievere leider te zijn. Het investeren in je eigen werkgeluk levert je dus nog veel meer op dan een goed gevoel.

