Veel werknemers moeten vandaag een vrije dag opnemen, mag dat wel?

In de trein en op de weg is het rustiger, en ook in veel kantoorgebouwen is het vandaag stil. Veel mensen hebben vandaag, de dag na Hemelvaart, een vrije dag, terwijl het helemaal geen officiële feestdag is. Mag een werkgever jou verplichten vrij te nemen?

Over officiële feestdagen bestaan nogal wat misverstanden, zegt arbeidsrechtadvocaat Maarten van Gelderen meteen. ,,Mensen denken dat het wettelijk geregeld is dat je vrij bent op feestdagen, maar dat is helemaal niet zo. Er is geen automatisch recht op een vrije dag, zelfs op Eerste en Tweede Kerstdag niet. Of je vrij bent, is afhankelijk van de cao of de arbeidsovereenkomst die je getekend hebt.”

Vrijdag, de dag tussen Hemelvaart en het weekend, is voor veel mensen reden om een lang weekend op pad te gaan en voor werkgevers een aanleiding om mensen een vrije dag te geven of aan zijn of haar werknemers te vragen om deze vrije dag op te nemen. ,,Dat kan”, zegt Van Gelderen. ,,Mits het gebruikelijk is binnen het bedrijf en het van tevoren duidelijk gecommuniceerd is en in het arbeidscontract is opgenomen dat het verplichte verlofdagen zijn.”

Beide partijen moeten akkoord zijn met een verplichte vrije dag Maarten van Gelderen , arbeidsrechtadvocaat

Opeens verplicht vrij?

Kwam je werkgever vorige week plotseling met het bericht dat je verplicht een vrije dag moest opnemen, omdat het goed uitkomt het kantoor een dag dicht te gooien? Dat is niet de bedoeling. De hoofdregel is dat het recht om vrij te vragen, bij de werknemer zelf ligt. Wil een werkgever daarvan afwijken? Dan moet hij dat schriftelijk vastleggen en moeten beide partijen akkoord zijn.

Staat het niet in je arbeidsovereenkomst of cao en moet je tegen je zin verplicht een vrije dag opnemen? Dan kun je een zaak aanspannen en volgende week een stevig gesprek voeren met je baas. ,,De vraag is dan altijd hoe hoog je het wilt opspelen”, zegt Van Gelderen. ,,Een discussie voeren met je werkgever doet de arbeidsverhoudingen geen goed.”

Over het algemeen levert de vrije dag tussen Hemelvaart en het weekend weinig problemen op, ziet Van Gelderen. ,,Wat ik vaker tegenkom, zijn werkgevers die in het kader van een reorganisatie mensen alvast vrijstellen van werk. Werknemers hoeven dan niet meer naar kantoor te komen, maar de werkgever gaat er wel vanuit dat er vakantiedagen worden opgenomen. Dat mag niet en hoeft een werknemer niet te accepteren.”

Dit artikel is eerder gepubliceerd. De tekst is aangepast aan de actualiteit.