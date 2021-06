Vechtersbazen gaan in Dumpert-filmpje tekeer tegen beveiligers die vrouw helpen: ‘Agressie tegen ons neemt toe’

groningenOp de Grote Markt in Groningen heeft in de nacht van zaterdag op zondag een flinke vechtpartij plaatsgevonden tussen een aantal jongeren, die uiteindelijk is gesust door beveiligers en politieagenten. Beelden van de matpartij, waarbij vooral politieagenten een aantal ferme tikken krijgen, gaan vandaag viral op internet . ,,Die agressie kan eigenlijk echt niet, maar het is de realiteit”, meldt het bedrijf waarvoor de beveiligers werkzaam zijn.

Door de versoepelingen die afgelopen weekend zijn ingegaan, was het zaterdagavond weer mogelijk om een paar uur te dansen en te feesten, zonder de verplichte 1,5 meter afstand te houden. Volgens politiewoordvoerders was het behoorlijk druk in de binnensteden, maar waren er over het algemeen weinig noemenswaardige incidenten. ,,Wat opvallend was, was dat veel mensen vroeg dronken waren, waarschijnlijk omdat ze eindelijk weer konden”, meldde de politie.

Schermutseling

In de Groningse binnenstad ging het om middernacht echter even goed mis. Ter hoogte van de Gelkingestraat raakten diverse schreeuwende jongeren slaags met elkaar. Dat gebeurde nadat een man en een vrouw door een groepje van tien jongeren lastig werden gevallen, meldt beveiligingsbedrijf M&F-Security. ,,Wij hadden deze gasten al wat langer op de korrel. Ze zorgden voor overlast en lieten die man en vrouw niet met rust. We konden het niet over ons hart verkrijgen om niet in te grijpen”, zegt veiligheidsadviseur Maurice Zwiers.

De agressie keerde zich vervolgens al snel tegen de politieagenten en de beveiligers. In een filmpje, dat op Dumpert al ruim 100.000 keer is bekeken, is voor de deur van een horecagelegenheid een flinke schermutseling te zien, waarbij vechtende jongeren door beveiligers op afstand worden gehouden. De beveiligers, die volgens de wet geen geweld mogen gebruiken, moeten hun inzet bekopen met slaag. ,,Op agenten werd ingeschopt en geslagen”, weet Zwiers. ,,Twee van onze beveiligers hebben toen die mensen van de agenten gehaald.” Daarbij raakte een van de beveiligers in het vizier van de raddraaiers. ,,Bij een aanval probeerde een persoon hem te slaan in zijn gezicht. Dit weerde de beveiliger af.”

Het zijn pittige beelden, erkent het bedrijf. ,,Maar helaas past dit in de trend van toenemende agressie in het uitgaansleven jegens hulpverleners en beveiligers”, verzucht Zwiers. ,,Dit zijn dingen die echt vaker gebeuren. Nu staat het toevallig op Dumpert, maar je wilt niet weten wat onze beveiligers nog meer voor hun kiezen krijgen. We hadden nu het geluk dat er agenten in burger bij waren die de raddraaiers eruit konden pikken, anders was het misschien wel anders afgelopen.”

Geen geweld

Volgens de Nederlandse veiligheidsbranche mag een particuliere beveiliger geen geweld gebruiken. ‘Als hij dat wel doet, blijft dat niet zonder gevolgen en kan het voor de rechter komen. Die kijkt naar de zaak en neemt alle omstandigheden in overweging. De rechter kijkt of het geweld terecht was’, valt te lezen op de website.

M&F-Security stelt dat er door de beveiligers geen expliciet geweld is gebruikt. ,,Ze hebben zichzelf wel verdedigd, wat uiteraard is toegestaan. Ik vind dat de beveiligers een goede indruk maken op de beelden. Zo kan het dus ook!” Het bedrijf gaat de video in toekomstige trainingen laten zien aan cursisten, zodat ze leren hoe ze op een professionele manier om kunnen gaan met agressie.

‘De branche heeft in 2020 zwaar onder druk gestaan’ De beveiligingsbranche sloot 2020 af met rode cijfers. Dat gebeurde niet meer sinds 2016 (-0,8 procent omzet ten opzichte van 2015). De jaren daarna waren prima met een stijging van 4,2 procent in 2017, 7,3 procent in 2018 en 5,1 procent in 2019. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). In het eerste kwartaal van 2020 was nog niets te merken van corona: 6,7 procent groei. Daarna werden evenementen afgelast en ging de horeca dicht. Het gevolg was een omzetdaling van 3,4 procent ten opzichte van een jaar eerder. In het derde kwartaal herstelde de omzet iets, maar nog steeds was er een daling van 1,4 procent. Het volledige overzicht van 2020 is nog niet bekend bij het CBS. Werkgevers hadden forse problemen om hun mensen aan het werk te houden. ,,De branche heeft het afgelopen jaar zwaar onder druk gestaan”, zegt Ard van der Steur als voorzitter van de Nederlandse Veiligheidsbranche. Vooral de beveiliging van horecazaken en evenementen viel weg, maar ook de objectbeveiliging, want scholen en kantoren sloten veelal de deuren. Daarnaast was veel minder inzet nodig op de luchthavens, en ook bij het geld- en waardetransport want het gebruik van contant geld in coronatijd werd ontmoedigd. ,,Dat alles heeft voor een enorme daling van de omzet gezorgd. Werkgevers hadden forse problemen om hun mensen aan het werk te houden.” Faillissementen zijn volgens hem nog niet aan de orde. In Nederland zijn zo’n 29.000 beveiligers actief, van wie 6500 vrouwen. De beveiligers zijn onderverdeeld in zo’n 450 bedrijven met personeel, de rest is zzp’er. Van der Steur zag veel ondernemers kansen aangrijpen om hun bedrijfsvoering te wijzigen, van bijvoorbeeld evenementen- naar objectbeveiliging en mobiele surveillance of ze stapten over op het handhaven van de naleving van de coronamaatregelen bij ziekenhuizen, teststraten en op straat.

