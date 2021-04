Vandaag is het Wandel tijdens je Werk-dag: waarom wandelen zo goed voor je is

Vandaag is het Wandel tijdens je Werk-dag. Moet je naar kantoor? Ga de uitdaging aan en leg de afstand lopend af. Alle thuiswerkers worden opgeroepen om dezelfde afstand af te leggen, maar dan vanuit huis. Want lopen is goed voor zowel je fysieke als mentale gezondheid en zorgt er zelfs voor dat je je werk vandaag beter gedaan krijgt, zeggen experts.

Wandelnet organiseert sinds 2015 de nationale Wandel naar je Werk-dag. Duizenden gingen de uitdaging al aan en liepen van huis naar het werk. Dit jaar heeft de dag een andere naam gekregen: de Wandel tijdens je Werk-dag. De organisatie roept alle werkenden op om de afstand (of een deel daarvan) alsnog lopend af te leggen, ook al werken velen van ons momenteel thuis.

,,Dit jaar zijn de mensen die vanuit huis werken al op hun werk. Daardoor is de noodzaak om te wandelen nog groter geworden: mensen bewegen veel minder tijdens de werkdag. De fietstocht naar het werk is er bijvoorbeeld niet meer, net als dat stukje lopen naar de trein”, zegt Ankie van Dijk, directeur van Wandelnet.

Minder vaak ziek

Uit onderzoek blijkt dat werkenden sowieso wat vaker willen wandelen. In november kwam Zorg van de Zaak Netwerk met cijfers naar buiten waaruit blijkt dat de helft van de werknemers in Nederland wil dat de baas het wandelen tot een vast onderdeel van de werkdag maakt. De Koninklijke Wandel Bond Nederland (KWBN) is een samenwerking aangegaan met Zorg van de Zaak Netwerk om bedrijven te inspireren en meer werkenden aan de wandel te krijgen.

,,Wandelen werkt preventief want het is goed voor je immuunsysteem door de hormonen die vrijkomen. Je kunt er allerlei kwalen mee voorkomen, zoals hart- en vaatziekten. Het betaalt zich uiteindelijk terug. Werknemers die meer bewegen zijn minder vaak ziek”, zegt Paul Sanders, directeur-bestuurder van KWBN.

Productiever en creatiever

Dat wandelen helpt bij het voorkomen van ziektes weet ook Dirk Schaars, specialist fit en gezond van het Kenniscentrum Sport en Bewegen. Naast hart- en vaatziektes, zou het risico op diabetes en bepaalde soorten kanker verkleind kunnen worden. Maar ook mentaal zijn er voordelen, zegt Schaars. Zo zouden wandelaars beter om kunnen gaan met stress en krijgen ze minder snel depressieve klachten. Veel Nederlanders vinden het nog erg lastig om tijd te vinden voor de wandeling tijdens het werk, merkt de kennisspecialist. Maak er dan een lunchwandeling van, adviseert hij. ,,Lunchen doe je toch wel, dan kun je dat net zo goed combineren met een wandeling.”

Quote Bewegen helpt bij het verbeteren van plannen, en om flexibeler en creatiever te denken Erik Scherder, hoogleraar klinische neuropsychologie

Een voorwaarde volgens hoogleraar klinische neuropsychologie Erik Scherder is wel dat je flink doorstapt. ,,Dan gaat de hartslag omhoog en wordt het bloed snel naar je brein gepompt.’’ Dat is goed voor de witte stof van je hersenen, die kort gezegd de functie heeft informatie over te brengen. ,,Bewegen helpt bij het verbeteren van plannen, en om flexibeler en creatiever te denken’’, zegt Scherder.

Daarnaast doe je tijdens de wandeling waarschijnlijk ook nog eens vitamine D op en dat heeft weer invloed op je geluksgevoel. Van Dijk van Wandelnet benadrukt dat we het wandelen meer dan ooit nodig hebben. ,,We zijn wat somberder door dat vele thuiszitten en de lengte van de situatie. Wandelen heeft daar een positief effect op. Daarnaast helpt bewegen bij het verminderen van de coronakilo's en maakt het je lijf soepeler, we zitten tijdens het thuiswerken teveel in dezelfde houding.”

Betere band

Je hoeft niet per se voor of na de werkdag te gaan wandelen, zegt Van Dijk. Zelf stimuleert ze haar werknemers om tijdens de werkdag zoveel mogelijk te bewegen. ,,Je kunt wandelend bellen, vergaderen. Dan combineer je die ontspanning met werk en is het geen onderbreking van je werkzaamheden. Ik heb bijvoorbeeld de functioneringsgesprekken al wandelend gehouden. Dat beviel hartstikke goed. Het vastleggen van het gesprek ging alleen wat lastiger, maar het gesprek liep er wel beter door. Stiltes voelen minder ongemakkelijk aan en je krijgt tussendoor meer tijd om te reflecteren.”

Trainer en auteur Mirjam Wiersma weet ook dat wandelen heel goed samen gaat met praten. Dat biedt een uitkomst voor werkenden die hun favoriete collega erg missen, je kunt het namelijk goed op afstand doen. Wandelen is een prima uitgangspositie voor een mooi gesprek, zegt Wiersma. ,,We vinden het comfortabel om te praten als we naast iemand zitten of lopen. Dat heeft er mee te maken dat je elkaar niet steeds in de ogen kijkt.” Maak er een écht gesprek van en blijf weg van koetjes en kalfjes, tipt Wiersma. ,,Juist het delen van moeilijke dingen maakt dat je je verbonden voelt met de ander.”

