Van den Hoogenband verbindt topsport met bedrijfsleven: ‘Wilde iets met mijn unieke kennis doen’

Bij Eiffel ‘werken’ sinds kort tien topsporters. Het is onderdeel van een project dat het consultancy- en interimbureau samen met zwemkampioen Pieter van den Hoogenband opzette. Medewerkers kunnen zich onder meer door de turnzusjes Sanne en Lieke Wevers en atleet Churandy Martina laten coachen in hun werk. Maar de sporters zelf krijgen ook hulp bij het invullen van hun eigen loopbaan.

Werknemers van Eiffel hebben er sinds kort een paar bijzondere collega’s bij. Het bedrijf heeft namelijk een team van talentcoaches uit de topsport ‘aangenomen’, onder wie turnster Sanne en Lieke Wevers, windsurfer Kiran Badloe en atleet Churandy Martina.

,,Dit zijn mensen met indrukwekkende sportcarrières en bijzondere verhalen. Zij nemen onze medewerkers mee in hun lessen uit de topsport. Maar je kunt ze ook vragen om een teammeeting bij te wonen of een wandeling met je te maken voor advies. En we laten de topsporters meedenken over onze vitaliteitsprogramma’s”, zegt Karima van Zadelhoff-Charrat, directeur People & Organization van Eiffel.

In een bubbel

Het bedrijf doet ook iets terug voor de sporters en steunt ze bij hun eigen loopbaan. Van Zadelhoff-Charrat: ,,Veel bedrijven in Nederland binden maar al te graag topsporters aan zich, maar helpen ze vervolgens niet. Ze laten ze vaak alleen wat vertellen over hun sportcarrière. De mensen in de zaal voelen zich geïnspireerd, maar de sporter heeft geen idee bij welk bedrijf hij net zijn praatje heeft gedaan.”

Daarom betrekt Eiffel de sporters nauw bij de organisatie en praat met ze over werk, waar de organisatie natuurlijk veel vanaf weet. ,,We bieden ze ook een talentanalyse aan waaruit hun drijfveren en talenten duidelijk worden. Sommige sporters maken er veel gebruik van, anderen wat minder omdat ze nog middenin die topsportcarrière zitten.” Ze merkt dat de sporters de hulp en de aandacht erg fijn vinden. ,,Als sporter kun je in een enorme bubbel zitten, waardoor je geen idee hebt hoe je je verdere loopbaan moet vormgeven.”

Pieter van den Hoogenband is ook een van de talentcoaches en herkent het beeld dat Zadelhoff-Charrat schetst. Hij werkt al tien jaar nauw samen met Eiffel en kreeg zelfs via het bedrijf de kans om zijn loopbaan direct na zijn sportcarrière in te vullen. Maar niet iedere sporter heeft die luxe en vindt daarna een leuke baan, zegt hij. ,,De Rafael Nadals van deze wereld redden zich wel. Ik noem het niet graag een zwart gat, dat vind ik te negatief, maar sommige topsporters belandden er inderdaad in. Gelukkig zijn ze veel meer dan hun medaille en hebben ze vaak unieke karaktereigenschappen.”

Uitwisseling

Van den Hoogenband leerde Eiffel vijftien jaar geleden als sponsor kennen. ,,Ik zag toen een sponsor die niet alleen maar bezig is met naamsbekendheid en geld verdienen aan mijn succes. Ze dachten ook heel erg mee bij het verbeteren van prestaties van sporters.” Toen Van den Hoogenband twee jaar later een punt achter zijn zwemcarrière zette, bleef hij in contact met het bedrijf. ,,Ik had zoveel unieke kennis opgedaan in de topsport. Eiffel wilde graag helpen om dit vorm te geven. Want als ik één ding had geleerd van de sport: als je kennis deelt, komen mensen ook kennis brengen.”

Zo kwam de ex-zwemkampioen uiteindelijk op het idee van Topsport Community, een organisatie die topsport met het bedrijfsleven en de wetenschap verbindt en een uitwisseling van ideeën mogelijk maakt. Hij kon dit onder meer met steun van Eiffel realiseren. ,,Het is leuk om als topsporter ergens een presentatie te houden, maar dat beklijft niet als er niet op wordt doorgepakt. Met Topsport Community kon ik dat toen wel gaan doen.”

Wat bedrijven onder meer van de sport kunnen leren is op een efficiënte manier naar een piekmoment toewerken. Bedrijven hebben vaak geen idee hoe ze dat moeten doen, zegt Van Den Hoogenband. ,,Het viel me op dat bedrijven heel veel energie in projecten steken maar niet weten wanneer die piekmomenten zijn. Ze hebben het idee dat ze elke dag moeten pieken. Maar dat hoeft niet, je hebt net als in de sport ook bedrijfsmatig een paar momenten waarop je moet laten zien wat je kan, bijvoorbeeld bij de presentatie van de jaarcijfers. Een dag werken kun je dan beter zien als een dag trainen.”

Aan de bak

Zo helpt de sport het bedrijfsleven en andersom. Maar hoewel er veel kansen liggen voor topsporters bij bedrijven, kan het lastig zijn om jezelf opnieuw uit te vinden buiten de sport, zegt Van den Hoogenband. ,,Ik geef mijn kinderen ook mee dat, als je heel lang gefocust bent geweest op een bepaald beroep en dat beroep ophoudt met bestaan, je wel een plan B moet hebben. Dat betekent overigens niet dat alles na de topsport je aan komt waaien, je zult wel aan de bak moeten.”

En hard werken, dat zijn topsporters wel gewend, zegt Van den Hoogenband. ,,Twee weken op zwemkamp gaan op Tenerife is leuk, maar je moet jezelf de rest van het jaar ook naar het koude zwembad in Nederland weten te slepen, anders kom je er niet.”

