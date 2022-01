Van beleidsmedewerker naar cadet bij de luchtmacht: ‘Zou graag een helikopter willen vliegen’

Als klein meisje droomde Fleur Goudriaan (26) er eerst nog van om politieagent te worden. Ze had er toen nog geen weet van dat meisjes ook vlieger bij de Koninklijke Luchtmacht kunnen worden. ,,Ik speelde wel heel graag met mijn F-16 van Knex. Maar ik had niet in de gaten dat het voor mij ook een mogelijkheid was om vlieger te worden. Toen ik door kreeg dat dat wel kon, begon ik ervan te dromen.”

Na de middelbare school gaat Goudriaan niet naar de Koninklijke Militaire Academie, maar kiest ze voor een studie gezondheidswetenschappen aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Daarna volgt nog een master gezondheidseconomie. ,,Omdat de kans klein is dat je wordt toegelaten bij de academie, wilde ik eerst een studieachtergrond inclusief masterdiploma hebben.”

Blijft kriebelen

Haar droom om vlieger te worden blijft bestaan. Dus zoekt Goudriaan na haar studie een manier om dichterbij het vuur te komen: een traineeship bij de Rijksoverheid, een programma waarin kandidaten werkervaring opdoen op verschillende plekken binnen een ministerie. ,,Het leek me nog een te grote stap om me direct aan te melden voor de militaire opleiding. Ik wilde eerst de organisatie van binnen leren kennen.”

Wel geeft Goudriaan zich op als reservist bij de Koninklijke Landmacht. En gelukkig mag ze haar traineeship bij het ministerie van Defensie volgen. ,,Op deze plek hoopte ik erachter te komen of beroepsmilitair worden inderdaad iets voor me is.”

Quote Als het allemaal meezit, begint komende zomer de elementai­re vliegoplei­ding. Dan leer je je eerste solovlucht maken in een algemeen vliegtuig Fleur Goudriaan

Een vaste baan binnen het ministerie en later de Koninklijke Marechaussee volgen. Maar het blijft kriebelen. Dan besluit Goudriaan er in oktober 2020 toch voor te gaan en meldt ze zich aan bij de vliegersopleiding. ,,Ik dacht: ik kan later altijd weer beleidsmedewerker worden bij de overheid. Het operationele deel van de luchtmacht vraagt veel van je lichaam, dus dan kun je dat het beste doen als je nog jong bent.”

F-35

Om toegelaten te worden tot de vliegersopleiding moet je eerst een selectieprocedure doorlopen. Een pittig traject waarin je verschillende vaardigheidstests en fysieke en mentale screenings moet doen. Een ervaringsvlucht hoort er ook bij, om te kijken hoe je op het vliegen reageert. Net als een medische keuring, om te kijken of het lichaam de krachten van een jachtvliegtuig wel aan kan. Goudriaan komt er de eerste keer niet doorheen. ,,Ik viel bij de psychologische test af. Je mag het maximaal twee keer proberen, dus dat heb ik gedaan.”

Maar dan lukt het en mag Goudriaan in augustus 2021 aan de militaire opleiding beginnen. Afgelopen week haalde ze haar jongste officiersrang, want om vlieger te kunnen worden moet je eerst worden opgeleid tot officier. ,,Als het allemaal meezit, begint komende zomer de elementaire vliegopleiding. Dan leer je je eerste solovlucht maken in een algemeen vliegtuig.”

Zodra Goudriaan zelfstandig kan vliegen, volgt een specialisatieopleiding. ,,Die is in Amerika of Duitsland, afhankelijk van welk type toestel je gaat vliegen. Ik heb altijd een voorkeur voor de helikopter gehad, maar elk toestel is interessant. Een F-35 is bijvoorbeeld ook heel tof.”

Spannende keuze

Goudriaan hoopt nu dat ze zo snel mogelijk mag gaan vliegen. Al is het best spannend om straks écht op missie te gaan. ,,Laatst bij een eindoefening van de officiersopleiding realiseerde ik me echt dat ik dit inderdaad ga doen. We moesten een missie plannen en monitoren en het kan best zijn dat ik die rol over tien jaar heb. Aan de andere kant is dat natuurlijk ook ontzettend stoer.”

Quote Ik vroeg me in het begin daardoor wel af of het de moeite waard is. Ik had een vaste baan, we hebben een koophuis, een leuke vrienden­groep Fleur Goudriaan

Hoewel ze nu eindelijk leert voor waar ze van droomt, overvallen Goudriaan soms twijfels. ,,Veel van wat ik hier doe is buiten mijn comfortzone. En alles wat daarbuiten valt is sowieso spannend.”

De vriendin van Goudriaan vond het aanvankelijk ook een best spannende keuze. Zeker omdat je als vlieger zo’n 1,5 jaar in het buitenland verder studeert. ,,Dat vraagt wel wat van je relatie. Ik vroeg me in het begin daardoor wel af of het de moeite waard is. Ik had een vaste baan, we hebben een koophuis, een leuke vriendengroep. De opleiding en het werk heeft daar toch impact op.”

Na een aantal goede gesprekken, staat haar vriendin er helemaal achter. Dat sterkt Goudriaan enorm in haar keuze. ,,En als ik weer twijfel, denk ik altijd: ga ik hiernaar luisteren of ga ik doen waar ik van droom? Ik praat er ook regelmatig met de andere cadetten over. Zij weten waar ik het over heb en begrijpen mijn twijfels, dat geeft een fijn gevoel.”

