Vakantieverzoek geweigerd: 'Werkgever mag personeel verplichten om te werken’

In Nederland heb je als werknemer recht op vakantie. Dit is wettelijk vastgesteld en deze dagen mogen niet ingeruild worden voor extra salaris. ,,En dat is maar goed ook, want vakantie is goed voor je gezondheid. Je moet niet altijd met werk bezig zijn.’’, zegt William Seijbel, advocaat arbeidsrecht bij Hanze Advocaat.



Wie fulltime werkt heeft in Nederland in totaal twintig dagen vrij. In veel cao’s of arbeidsovereenkomsten is vastgelegd dat een werknemer nog enkele extra vrije dagen krijgt, dit is dan bovenwettelijk verlof. ,,Het kan ook nog anders. In sommige sectoren ligt vast wanneer je deze vakantie moet opnemen, zoals in het onderwijs of in de bouwsector. Als dit niet het geval is, dan wordt de vakantie bepaald conform de wensen van de werknemer’’, vertelt Seijbel. Dit betekent dus dat de werknemer zelf mag kiezen wanneer hij vrij is.