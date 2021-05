Vacatureteksten vaak onbewust discriminerend: ‘Denk eens na of je iemand buitensluit’

Explosieve groei onderne­mers met een migratie­ach­ter­grond: ‘Ze zijn eigenlijk niet zelfstan­dig, maar worden uitgebuit’

30 april Steeds meer bedrijven in de Haagse regio zijn in handen van ondernemers met een migratieachtergrond. In Den Haag is nu zelfs bijna de helft geboren in het buitenland. Opvallend is de enorme groei van het aantal ondernemers van Bulgaarse en Poolse afkomst. Maar achter die groei zitten schrijnende verhalen.