video Dit bedrijf maakt de wereld een stuk duurzamer. En het mooie is: het kost niks

14 juli Als Ronald van Bemmel door de stad loopt of rijdt, ziet hij het overal: zoveel loze ruimte. Van kopse gevels van een pand tot kale geluidswallen - wie erop let, ontdekt overal plekken die nuttiger én veelzijdiger gebruikt kunnen worden. Volgens de ondernemer heeft hij de oplossing in huis om de wereld ‘mooier’, want duurzamer, te maken. ,,Over een aantal jaren pakken we met onze green boarding echt gebouwen in.”