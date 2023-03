Trudy (63) is haar kantoorbaan zat, tóch stapt ze niet over naar iets wat haar gelukkig maakt

aan het werk We kunnen allemaal wat van Beyoncé leren, ook als je een totaal ander carrière­pad ambieert

Wat was er van Beyoncé geworden als haar talent niet was ontdekt? Zou ze nu bij Starbucks werken? Anne-Marije Buckens (34) heeft ruim tien jaar een bedrijf waarmee ze 50-plussers aan werk helpt, en vertelt over het belang van je talenten herkennen én benutten.