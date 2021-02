Thuiswerken saai? Deze app koppelt je aan een willekeurige collega voor een kletspraatje

De sites werken in principe hetzelfde. Videokantoor.com is voor bedrijven, waarbij collega’s onderling contact hebben. En Cowerkclub.nl is voor zzp’ers die behoefte hebben aan een werkpartner. Voor tien euro per maand heb je altijd toegang, de eerste maand is gratis. ,,Je moet de sites zien als een soort bedrijfsgebouw. Als je je aanmeldt komt je binnen binnen bij de entree en vervolgens kies je waar je heen gaat: de werk-, stilte- of vergaderruimte. Voor een kletspraatje ga je naar het dakterras of het café. Ook zie je in welke ruimtes anderen zijn. Dat maakt mensen heel benaderbaar.’’